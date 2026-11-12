Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar - Son Dakika
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Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar

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Eski korumasından Necmi Kadıoğlu\'nu zora sokacak iddialar
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5 yorum

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun 2014-2025 yılları arasında yakın korumalığını yaptığını belirten H.Ş., Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, arsa devirlerinde usulsüzlük, baskı ve haksız menfaat sağlandığı iddialarına yer verilirken, 2022 yılında hayatını kaybeden müteahhit İsa Uçar'ın ölümüyle ilgili sürecin de araştırılması istendi.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun yakın koruması olarak görev yaptığını belirten H.Ş., belediyedeki bazı arsa devirleri ve imar işlemlerine ilişkin iddialarla yargıya başvurdu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan 2 Ekim 2026 tarihli dilekçede, Esenkent ve Yakuplu mahallelerindeki taşınmazlarla ilgili işlemlerin incelenmesi talep edildi.

ESKİ KORUMASINDAN SUÇ DUYURUSU

Kadıoğlu'nun 2014-2025 yılları arasında yakın koruması olduğunu belirten H.Ş., dilekçesinde bazı taşınmazların el değiştirme süreçlerinde usulsüzlükler yaşandığını ileri sürdü. Şikayette, Esenkent Mahallesi'ndeki 2 dönümlük arsanın trampa yoluyla Gül İnşaat'a geçtiği belirtilirken, bu işlem sonucunda haksız menfaat sağlanıp sağlanmadığının araştırılması istendi.

8,5 DÖNÜMLÜK ARAZİ İÇİN BASKI İDDİASI

Dilekçenin dikkat çeken bölümlerinden biri ise Yakuplu Mahallesi'ndeki 8,5 dönümlük araziye ilişkin iddialar oldu. H.Ş., bölgedeki müteahhitlerden İsa Uçar'ın belediye kanalıyla inşaatlarının durdurulduğunu ve tehdit edilerek baskı altında tutulduğunu öne sürdü. Şikayet dilekçesinde, söz konusu baskılar sonucunda Uçar'ın Yakuplu Mahallesi 1397 ada 5 parselde bulunan 8,5 dönümlük arazisini elinden çıkarmak zorunda kaldığı iddia edildi. Arazinin bir bölümünün park olarak belediyeye devredildiği, kalan kısmının ise Necmi Kadıoğlu'nun damadına ait olduğu ileri sürülen GMS Gümüşhane İnşaat şirketine geçirildiği öne sürüldü.

YEŞİL ALAN İÇİN İMAR USULSÜZLÜĞÜ İDDİASI

Dilekçede, GMS Gümüşhane İnşaat'a geçtiği iddia edilen arazinin yeşil alan statüsünde olmasına rağmen ruhsat ve iskân işlemlerinde usulsüzlükler yapılarak yapılaşmaya açıldığı ileri sürüldü. H.Ş., söz konusu taşınmazlara ilişkin belediye kayıtlarının, tapu devirlerinin, trampa işlemlerinin ve ruhsat belgelerinin incelenmesini talep etti.

DOSYADAKİ EN ÇARPICI AYRINTI: MÜTEAHHİDİN ÖLÜMÜ

Suç duyurusunda en dikkat çeken iddialardan biri de müteahhit İsa Uçar'ın ölümüne ilişkin oldu. Dilekçede, inşaatlarının durdurulması ve maruz kaldığı öne sürülen baskılar sonucunda Uçar'ın 2022 yılında intihar ettiği iddia edildi. H.Ş., Uçar'ın ölümünden önce yaşadığı öne sürülen baskıların ve arazi devri sürecinin tüm yönleriyle araştırılmasını istedi. Ancak Uçar'ın ölümü ile dilekçede belirtilen baskı iddiaları arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi henüz yargı kararıyla ortaya konulmuş değil.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA TALEBİ

Şikayet dilekçesinde görevi kötüye kullanma, irtikap, imar kirliliği ve tehdit gibi suçlamalara yer verildi. H.Ş., iddialarla ilgili tanıkların dinlenmesini, belediye ve tapu kayıtlarının incelenmesini, kamu zararına veya haksız menfaat sağlanmasına yol açan işlemlerin tespit edilmesini ve sorumlular hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılmasını talep etti.

Okurların en beğendiği yorum

“Bu adam Esenyurtta neler yaptı neler”

Tüm yorumlar (5)
Esenyurt Belediye BaşkanıNecmi KadıoğluBüyükçekmecePolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (5)

  • Kenan Demir Kenan Demir:
    Bu adam Esenyurtta neler yaptı neler 4 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Avrupada belediiye baskanlarinin korumalari olurmu bilen varmi 2 0 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Kesinlikle hayir 0 0
  • Kadir Yılmaz Kadir Yılmaz:
    yorumumu neden yayınlamıyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Siyasal islam ülkemiz için tehlikeli bir virüsdür 0 0 Yanıtla
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