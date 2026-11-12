Adliyeden el ele çıktılar mı? Berdan Mardini iddiaya yanıt verdi - Son Dakika
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Adliyeden el ele çıktılar mı? Berdan Mardini iddiaya yanıt verdi

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Adliyeden el ele çıktılar mı? Berdan Mardini iddiaya yanıt verdi
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Ünlü türkücü Berdan Mardini, Dilara Talay ile evliliğinin sona ermesinin ardından Snob Magazin'e konuştu. Sosyal medyadaki el ele ayrıldıkları paylaşımlarına "Orası adliye koridoru değil bir galaydı" diye yanıt veren Mardini, eski eşi için "Dilara iyi bir insan, anlaşamadık" dedi.

Ünlü türkücü Berdan Mardini, Dilara Talay ile sona eren evliliğinin ardından ilk kez konuştu. Boşanma sürecine ilişkin ortaya atılan iddialara açıklık getiren Mardini, eski eşiyle adliyeden el ele çıktıkları yönündeki haberleri yalanlayarak, "O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam" dedi.

"DİLARA İYİ BİR İNSAN, ANLAŞAMADIK"

Snob Magazin kameralarına konuşan Berdan Mardini, Dilara Talay ile ayrılıklarının nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Eski eşi hakkında olumsuz bir ifade kullanmayan ünlü türkücü, evliliklerini anlaşamadıkları için sonlandırdıklarını belirtti.

Mardini, "Dilara iyi bir insan, anlaşamadık. Sosyal medyada, 'Adliyeden el ele tutuşup ayrıldılar' yazmışlar. Orası adliye koridoru değil bir galaydı. O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYLE DÜŞMAN DEĞİLİM"

Boşanmanın ardından eski eşiyle düşman olmadıklarını vurgulayan Mardini, ayrılık sürecinin sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Ünlü türkücü, "Kimseyle düşman değilim ama adliyeye el ele girip, öyle çıkmam. Güzel şekilde başladı ve sorunsuz şekilde bitti. Güzel başlayan şeylerin sorunsuz bitmesi insanlık olarak güzel bir şey..." dedi.

Berdan MardiniMagazinEvlilikAdliyeSon Dakika

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