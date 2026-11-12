Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Haber Videosu

Benzine yapılan 3 lira 54 kuruşluk indirimin ardından motorinde de fiyat düşüşü beklenirken İran'dan gelen açıklamalar hesapları değiştirdi. İran'ın Avrupa'daki ABD üslerini vurabileceği yönündeki tehdidinin ardından motorinin uluslararası piyasalardaki ton fiyatı bir günde 53 dolar yükseldi. Sektör kaynakları, gelecek hafta ortasına kadar motorin fiyatlarında değişiklik beklenmediğini açıkladı.

İran ile ABD arasındaki gerilim, küresel akaryakıt piyasalarında fiyatları yeniden yükselişe geçirdi. İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin, ABD'nin ülkesine yeni bir saldırı düzenlemesi halinde Avrupa'daki Amerikan askeri üslerinin de hedef alınabileceğini açıklaması, motorin fiyatlarında sert yükselişe neden oldu.

Rızai, "Amerikalılar bir hata yapar ve bize saldırırsa kendimizi yakındaki üslerle sınırlamayacağız. Avrupa ülkelerindeki bazı Amerikan askeri üslerini bile hedef alabiliriz" ifadelerini kullandı.

MOTORİNİN TON FİYATI BİR GÜNDE 53 DOLAR ARTTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılara gerek olmayacağını söylemesinin ardından Brent petrol ile uluslararası benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Bu gelişme üzerine benzine 3 lira 54 kuruş indirim yapılırken motorinde de cuma veya cumartesi günü fiyat düşüşü bekleniyordu.

Ancak İran'dan gelen son açıklamalarla birlikte piyasalardaki beklentiler değişti. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin ton fiyatı yalnızca bir günde 53 dolar yükseldi ve beklenen indirim ihtimali ortadan kalktı.

Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu

MOTORİNDE GELECEK HAFTA ORTASINA KADAR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

ANKA Haber Ajansı'na konuşan sektör kaynakları, "Motorine de cuma ya da cumartesi günü indirim görünüyordu. Ancak, İran'dan gelen açıklamalar hesapları bir anda alt üst etti" değerlendirmesinde bulundu.

Motorin fiyatlarındaki yükselişin ardından yeni beklentiyi de açıklayan kaynaklar, "Benzinin ardından motorine de indirim bekleniyordu. Ancak, fiyatlar arttı. Gelecek hafta ortasına dek motorinde bir değişiklik olmaz" ifadelerini kullandı.

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Sektör temsilcileri, küresel piyasalarda benzinin ton fiyatında da bir miktar artış yaşandığını ancak mevcut yükselişin zam yapılmasını gerektirecek seviyede olmadığını belirtti. Böylece motorinde beklenen indirim ertelenirken benzin için de şu aşamada yeni bir zam beklentisi oluşmadı.

Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değiştiBenzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti
Kaynak: ANKA
Okurların en beğendiği yorum

“ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz anşak 1 lira indirim sabah 5 lira bindirim kimsenin de gıkı çıkmıyor”

Tüm yorumlar (1)
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaEkonomiEnerjiDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Remzi YILMAZ Remzi YILMAZ:
    ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz anşak 1 lira indirim sabah 5 lira bindirim kimsenin de gıkı çıkmıyor 3 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo’nun Fenerbahçe’ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi’nin sponsor olacağı iddia edildi Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi'nin sponsor olacağı iddia edildi
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Mert Müldür Galatasaray’ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer Mert Müldür Galatasaray'ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Richarlison için Tottenham ile görüşen Trabzonspor’a 15 milyon euroluk bonservis talebi Richarlison için Tottenham ile görüşen Trabzonspor'a 15 milyon euroluk bonservis talebi
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
Doktor Pelin Pınar’ın ölümünde acı detaylar Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı
Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
11:35
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın istediği genç yıldızı kaptı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:18
Real Madrid’in yıldızı taraftarlara para dağıttı
Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:04
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde nasıl kalır İşte tüm ihtimaller
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
10:40
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
10:07
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada
Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
10:00
COP31’de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar
COP31'de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:40:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android