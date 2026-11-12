Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Victor Osimhen, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Nijeryalı golcü için bu kez Juventus'un adı öne çıkarken, İtalya'dan gelen açıklamalar ocak ayında dikkat çekici bir transfer hamlesinin yaşanabileceğini ortaya koydu.

JUVENTUS'A OSIMHEN'İ ÖNERDİ

Juventus yönetimiyle yakın ilişkileri bulunduğu belirtilen İtalyan spor danışmanı ve avukat Nicola Penta, TMW Radio'ya yaptığı açıklamada Victor Osimhen'i Torino ekibinin santrfor pozisyonu için en uygun isim olarak gösterdi. Penta, Nijeryalı yıldızın daha önce Juventus'a transfer olmaya çok yaklaştığını ancak bilinmeyen bir gelişme nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediğini ifade etti.

30-40 MİLYON EURO PEŞİNAT FORMÜLÜ

Penta, Juventus'un Osimhen transferi için Galatasaray'a yapılandırılmış bir teklif sunabileceğini belirtti. Buna göre İtalyan kulübü, 30-40 milyon euro peşinat ödeyip bonservis bedelinin kalan kısmını taksitlerle karşılamayı içeren bir formül üzerinde çalışabilir. Ancak söz konusu rakamların Juventus tarafından yapılmış resmi bir teklif olmadığı, Penta'nın değerlendirmesine dayandığı belirtiliyor.

GALATASARAY SATMAYA SICAK BAKMIYOR

Osimhen'in geçirdiği ameliyatın ardından toparlanma sürecine ilişkin belirsizlik de olası transfer görüşmelerini etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Juventus'un bu nedenle temkinli davranabileceği değerlendirilirken, Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu sezon ortasında göndermek istemediği ifade ediliyor.

Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray yönetiminin, takımın önemli isimlerinden biri olan Osimhen'in ayrılığına kolaylık sağlaması beklenmiyor.

11 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı yıldız, toplam 13 gole doğrudan katkı sağlayarak sarı-kırmızılı ekibin hücum hattındaki etkisini ortaya koydu.