Balıkesir Karesi'de yol kesip kimlik soran polis memuruna idari soruşturma açıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, yol verme tartışmasında diğer aracın yolunu keserek kimlik soran polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, Karesi ilçesi sınırlarında İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli bir polis memurunun seyir halindeyken bir aracın yolunu keserek kimlik sorma görüntülerine ilişkin ilgili personel hakkında İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.