Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz - Son Dakika
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Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

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Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
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1 yorum

ABD'de yaklaşık 70 yıl boyunca kurtların yaşamadığı Yellowstone Milli Parkı'na bırakılan 14 gri kurt, doğanın yeniden canlanmasında önemli rol oynadı. Kurtların geri dönüşüyle geyiklerin beslenme alışkanlıkları değişirken, ağaçlar yeniden büyümeye ve kunduzlar için uygun yaşam alanları oluşmaya başladı. Ekosistemdeki değişim, tek bir türün doğa üzerindeki etkisini ortaya koydu.

ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'nda 1995 yılında başlatılan bir doğa koruma projesi, yıllar içinde dikkat çekici sonuçlar verdi. Yaklaşık 70 yıl boyunca kurtların yaşamadığı bölgeye Kanada'dan getirilen 14 gri kurt bırakıldı. Başlangıçta yalnızca kurtları doğal yaşam alanlarına geri kazandırmayı amaçlayan proje, zamanla bitki örtüsünden diğer hayvan türlerine kadar uzanan ekolojik değişimin önemli bir parçası oldu.

70 YIL SONRA 14 KURT DOĞAYA BIRAKILDI

Yellowstone'daki kurtlar, 20. yüzyılın başlarında yoğun avlanma nedeniyle ortadan kaldırıldı. Son kurt sürüsünün 1926 yılında öldürülmesinin ardından parkta yaşayan geyiklerin genç ağaçlar üzerindeki otlama baskısı arttı. Doğal dengeyi yeniden kurmak isteyen yetkililer, 1995 yılında Kanada'dan getirilen 14 gri kurdu bölgeye bıraktı. Bir yıl sonra 17 kurt daha parka yerleştirilirken, zamanla kurtların çoğalmasıyla yeni sürüler oluştu.

KURTLAR GELDİ, GEYİKLERİN DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ

Kurtların yeniden Yellowstone'a yerleştirilmesiyle birlikte geyiklerin sayılarında ve beslenme alışkanlıklarında değişiklikler gözlendi. Yırtıcı hayvanların geri dönmesi, geyiklerin bazı bölgelerde daha az zaman geçirmesine neden oldu. Özellikle nehir kıyılarında yoğun şekilde tüketilen genç ağaçlar, otlama baskısının azalmasıyla yeniden gelişme fırsatı buldu. Böylece kurtların ekosistem üzerindeki etkisi yalnızca avladıkları hayvanlarla sınırlı kalmadı.

Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

AĞAÇLAR YENİDEN BÜYÜDÜ, KUNDUZLAR GERİ DÖNDÜ

Geyiklerin beslenme alışkanlıklarındaki değişimle birlikte bazı bölgelerde söğüt, kavak ve titrek kavak gibi ağaçlar yeniden büyümeye başladı. Bitki örtüsündeki toparlanma, özellikle kunduzlar için uygun yaşam alanlarının oluşmasına katkı sağladı. Kunduzların inşa ettiği barajlar ise suyun akışını yavaşlatarak balıklar, kuşlar ve diğer canlılar için yeni yaşam alanları meydana getirdi.

Okurların en beğendiği yorum

“bir tek tür bile doğaya böylesine artı bir katkı sağlıyorsa doğal hayatın korunmasının önemini çok iyi kavramamız ve buna göre davranmamız lazım”

Tüm yorumlar (1)
Amerika Birleşik DevletleriYaşamDoğaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • A. Hamza A. Hamza:
    bir tek tür bile doğaya böylesine artı bir katkı sağlıyorsa doğal hayatın korunmasının önemini çok iyi kavramamız ve buna göre davranmamız lazım 6 0 Yanıtla
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