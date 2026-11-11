Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"

Beykoz’da dizi çekimi yapan prodüksiyon ekibini tehdit ettikleri iddia edilen şüpheliler polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin önce sete girmeye çalıştıkları, başaramayınca para istedikleri belirlendi.

“SOKAĞIN HAKKINI VERECEKSİNİZ”

İddiaya göre Beykoz’da sokakta bir dizinin çekimini yapan ekibin yanına giden şüpheliler, “Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz” diyerek ekipten 30 bin lira istedi. Set çalışanları durumu polise bildirdi.

PRODÜKSİYON ŞİRKETİNDEN OLDUKLARINI SÖYLEMİŞLER

İhbar üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri takibe aldı. Polisin çalışmasında, şüphelilerin yerel bir prodüksiyon şirketinden olduklarını söyleyerek sete zorla girmeye çalıştıkları, bunu başaramayınca para istedikleri belirlendi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.