Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
Haber Videosu

İstanbul Beykoz’da sokakta çekim yapan bir dizinin ekibine “Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz” diyerek 30 bin lira istedikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Set çalışanlarının ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beykoz’da dizi çekimi yapan prodüksiyon ekibini tehdit ettikleri iddia edilen şüpheliler polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin önce sete girmeye çalıştıkları, başaramayınca para istedikleri belirlendi.

<a class='keyword-sd' href='/dizi/' title='Dizi'>Dizi</a> setini basıp haraç istediler!

“SOKAĞIN HAKKINI VERECEKSİNİZ”

İddiaya göre Beykoz’da sokakta bir dizinin çekimini yapan ekibin yanına giden şüpheliler, “Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz” diyerek ekipten 30 bin lira istedi. Set çalışanları durumu polise bildirdi.

Dizi setini basıp haraç istediler!

PRODÜKSİYON ŞİRKETİNDEN OLDUKLARINI SÖYLEMİŞLER

İhbar üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri takibe aldı. Polisin çalışmasında, şüphelilerin yerel bir prodüksiyon şirketinden olduklarını söyleyerek sete zorla girmeye çalıştıkları, bunu başaramayınca para istedikleri belirlendi.

Dizi setini basıp haraç istediler!

4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Dizi setini basıp haraç istediler!
Kaynak: DHA
Yerel HaberlerİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelDiziSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31’de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın sürprizi Yönetim kararını verdi Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sürprizi! Yönetim kararını verdi
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
15:51
Ne yılan ne de akrep İşte dünyanın en zehirli canlısı
Ne yılan ne de akrep! İşte dünyanın en zehirli canlısı
15:32
Belçika’da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku Resmen açıklandı
Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31’de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:58:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android