Belçika\'da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde rakip takımdan önemli bir haber geldi. Belçika Milli Takımı, golcü futbolcu Romelu Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Türkiye maçında görev alamayacağını duyurdu.

LUKAKU TÜRKİYE MAÇINDA YOK

Belçika'dan yapılan açıklamada, Romelu Lukaku'nun kalçasında hafif bir rahatsızlık bulunduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun bu nedenle Türkiye ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyeceği bildirildi.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak.