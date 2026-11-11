300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı - Son Dakika
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300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı

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300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
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2 yorum

İtalya'da Roma, Milano, Torino, Napoli ve Venedik'in de aralarında bulunduğu birçok kentte en az 300 okul, e-posta yoluyla gönderilen bomba tehditleri nedeniyle tahliye edildi. Tehdit mesajlarında Başbakan Giorgia Meloni'nin aracına da bomba yerleştirildiği öne sürülürken, Meloni bakanlar ve istihbarat yetkilileriyle acil toplantı kararı aldı.

İtalya genelinde çok sayıda okula gönderilen bomba tehditleri büyük paniğe neden oldu. Roma, Milano, Torino, Napoli ve Venedik başta olmak üzere birçok kentte en az 300 okul güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Öğrenciler ve okul personeli güvenli alanlara yönlendirilirken, polis ve bomba imha ekipleri okullarda geniş çaplı arama ve kontrol çalışması başlattı.

MELONİ'NİN ARACINA DA BOMBA YERLEŞTİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İtalyanca kaleme alınan tehdit mesajında, okul binalarına uzaktan kumandalı patlayıcılar yerleştirildiği iddia edildi. Mesajda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin otomobiline de bomba konulduğu öne sürüldü. Tehdit içerikli e-postanın kendisini "Mikhail Andropov" olarak tanıtan bir kişi tarafından imzalandığı belirtildi.

300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı

MELONİ'DEN ACİL TOPLANTI KARARI

Yaşanan gelişmelerin ardından Başbakan Meloni, güvenlik durumunu değerlendirmek ve kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla acil toplantı kararı aldı. Başbakanlık Binası'nda düzenlenmesi kararlaştırılan toplantıya ilgili bakanların yanı sıra istihbarat başkanları ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı temsilcilerinin katılması planlandı.

BAKANLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, gönderilen bomba tehditlerinin asılsız olduğunu ve büyük olasılıkla bir siber saldırı niteliği taşıdığını belirtti. Valditara, vatandaşlara paniğe kapılmamaları çağrısında bulundu.

Savunma Bakanı Guido Crosetto ise tehdit mesajlarının toplumda korku ve endişe oluşturmayı amaçlayan bir stratejinin parçası olduğunu ifade etti. Güvenlik birimlerinin olayla ilgili incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı

TEHDİTLER BAŞKA ÜLKELERE DE SIÇRADI

Benzer bomba tehdidi içeren e-postaların Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'daki bazı okullara da gönderildiği öğrenildi. Bölgedeki emniyet güçlerinin söz konusu mesajları inandırıcı bulmadığı, ancak olaylara ilişkin incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: DHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Bunlarda hepten ödlek çıktı muhemelen okulu sevmeyen çocukların işi .. 1 2
  • hazalika02 hazalika02:
    seçimi kaybeden siyonistlerin işidir 0 1 Yanıtla
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