Aksaray\'da eşini 5 yerinden bıçaklayan koca tutuklandıktan 2 ay sonra cezaevinde öldü

Aksaray'da eşini 5 yerinden bıçaklayan koca tutuklandıktan 2 ay sonra cezaevinde öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da 16 Eylül 2026'da eşini 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan koca, tutuklandıktan yaklaşık 2 ay sonra cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan eş, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Aksaray'da yaklaşık 2 ay önce eşini 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan koca cezaevinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 16 Eylül 2026 tarihinde Nakkaş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kasım Kılıç (55) ile eşi Kibar K. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kasım K. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini karın ve sırtından olmak üzere 5 ayrı yerinden bıçakladı. Olayda ağır yaralanan Kibar K. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.
Olayın ardından kaçan Kasım Kılıç polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanmasından sonra aradan geçen yaklaşık 2 ay sürenin ardından cezaevinde rahatsızlanan Kasım Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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