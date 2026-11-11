Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev\'den dikkat çeken mesaj
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev\'den dikkat çeken mesaj
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Kasım'daki Azerbaycan ziyaretinden üç gün sonra bu kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye geldi. Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ile bir araya gelen Aliyev'in, "Her şey çok güzel" sözleri dikkat çekti. İki liderin kısa aralıklarla gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaretler, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki yakın diplomatik temasları bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi, dünya liderlerini bir araya getirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında da dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Karabağ'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Aliyev'in Antalya'ya gelmesi, iki liderin üç gün içinde ikinci kez bir araya gelmesini sağladı. Zirve sırasında Aliyev'in "Her şey çok güzel" sözleri ise buluşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

ÜÇ GÜN ÖNCE ERDOĞAN AZERBAYCAN'DAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla Karabağ'ı ziyaret etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etmişti.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından karşılanmıştı. İki lider daha sonra Şuşa'ya geçmiş, burada resmi karşılama töreni düzenlenmişti. Törende iki ülkenin milli marşları çalınmış, Erdoğan ve Aliyev karşılıklı olarak heyetlerini tanıtmıştı.

Şuşa Valiliği önünde gerçekleştirilen törenin ardından iki cumhurbaşkanı baş başa görüşme yapmak üzere valilik binasına geçmişti. Görüşmelerin gündeminde Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin geliştirilmesi, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler yer almıştı.

BU KEZ ALİYEV TÜRKİYE'YE GELDİ

Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinden yalnızca iki gün sonra, 10 Kasım'da İlham Aliyev bu kez Türkiye'ye geldi. COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya gelen Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti.

Aliyev'in ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşti. Azerbaycan lideri, Antalya'daki zirveye katılarak Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen uluslararası iklim görüşmelerinde yerini aldı.

Böylece Erdoğan'ın Karabağ ziyaretinin ardından iki ülke liderleri arasındaki diplomatik temaslar Antalya'da devam etti. Aliyev'in Türkiye ziyareti, yakın tarihlerde gerçekleşen karşılıklı lider ziyaretleri açısından da dikkat çekti.

Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj

ALİYEV'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Aliyev, buluşma sırasında "Her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.

İki liderin Antalya'daki buluşması, Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından gelmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıdı. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki üst düzey temasların son halkasını oluşturan buluşma, COP31'in diplomatik görüşmelerine de yansıdı.

Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj

ANTALYA'DA 95 ÜLKEDEN 102 LİDERİN KATILIMI BEKLENİYOR

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'ne altı kıtadan 95 ülke ve 102 liderin katılımı bekleniyor.

Zirvede devlet ve hükümet başkanları, ülkelerinin iklim politikalarına ilişkin ulusal beyanlarını sunuyor. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da konuşmacılar arasında yer alıyor.

Liderler Zirvesi'nin ilk gününde "Sıfır Atık" teması öne çıkarken, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri, temiz enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma politikaları da gündemde bulunuyor.

Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj

AZERBAYCAN DAHA ÖNCE COP29'A EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Azerbaycan'ın Antalya'daki zirveye katılımı, ülkenin uluslararası iklim diplomasisindeki geçmişi açısından da önem taşıyor. Azerbaycan, 2024 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 29'uncusuna (COP29) başkent Bakü'de ev sahipliği yapmıştı.

Bu yıl Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasıyla iki komşu ülke, farklı dönemlerde küresel iklim müzakerelerine ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer aldı. Aliyev'in Antalya ziyareti de iklim gündeminin yanı sıra Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından yeni bir üst düzey buluşma fırsatı oluşturdu.

COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştıCOP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadıCumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı COP31'de bir araya gelen ünlüler dünya liderlerinden iklim için somut adım istediCOP31'de bir araya gelen ünlüler dünya liderlerinden iklim için somut adım istedi Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you? Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı diktiCumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti
Recep Tayyip Erdoğanİlham AliyevAzerbaycanAntalyaTürkiyeGüncelCOP31Son Dakika

Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
Babasının kullandığı kamyonda can verdi Henüz 20 yaşındaydı Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
Ortaklık cinayetle bitti 20 bıçak darbesine “Bir anlık sinir“ dedi Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
Eğlence mekanına silahlı saldırı Gencecik adamı hayattan kopardılar Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi Akaryakıtta çifte indirim müjdesi
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni detay Tutanakta 38 dakikalık sır Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detay! Tutanakta 38 dakikalık sır
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Güllü soruşturmasında yeni gelişme Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:41
Erdoğan, Ursula von der Leyen’i böyle karşıladı: Maşallah, how are you
Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
11:06
Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı
Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti
11:04
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu
Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
10:54
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10:38
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni detay Tutanakta 38 dakikalık sır
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detay! Tutanakta 38 dakikalık sır
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
09:07
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:37:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android