Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), dünya liderlerini bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi öncesinde, çevrenin korunmasına dikkat çekmek amacıyla ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte COP31 alanında zeytin fidanı dikti.

ERDOĞAN VE DÜNYA LİDERLERİNDEN ZEYTİN FİDANI

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında Antalya'daki COP31 alanında da fidan dikimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik sırasında eline kürek alarak zeytin fidanının çevresine toprak attı. Dünya liderlerinin de katıldığı programda, barışın ve bereketin simgelerinden biri olarak kabul edilen zeytin ağacı dikildi.

95 ÜLKEDEN 102 LİDERİN KATILIMI BEKLENİYOR

COP31 kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi'ne altı kıtadan 95 ülke ve 102 liderin katılımı bekleniyor. Antalya'daki COP31 alanının Mavi Bölgesi'nde bulunan Anadolu Salonu'nda gerçekleştirilen zirvede, devlet ve hükümet başkanları ülkelerinin iklim politikalarına ilişkin ulusal beyanlarını sunacak.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın konuşma yapması planlanıyor.

ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN İKLİM VİZYONUNU ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik hedeflerini ve çevre politikalarını uluslararası kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen COP31, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiriyor.

İLK GÜNÜN TEMASI "SIFIR ATIK"

Liderler Zirvesi'nin ilk gününde "Sıfır Atık" teması öne çıkıyor. Program kapsamında Türkiye'nin COP31 için hazırladığı özel videolar ve tanıtım klipleri gösterilecek. Anadolu Ateşi ekibi de Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesine ait halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren gösteri sunacak.

Antalya'nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla başlayacak gösteri, farklı bölgelerin halk oyunlarıyla devam edecek ve tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla sona erecek. Seremonide COP31'in resmi şarkısı "Let's Cop" da dinletilecek.