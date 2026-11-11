Fon soruşturmasında Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fon soruşturmasında Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Fon soruşturmasında Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı tutuklandı

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı hakkında tutuklama kararı verildi.

ESKİ DDK BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Tutuklanan isimler arasında bulunan Yunus Arıncı'nın geçmişte üstlendiği görevler dikkat çekti. Eski Takasbank Genel Müdürü olan Arıncı, daha önce Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) başkanlığını da yürütmüştü.

YUNUS ARICI KİMDİR?

Ordu'da 1975'te dünyaya gelen Arıncı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Indiana Üniversitesinde yüksek lisans yapan ve sosyoloji dalında da eğitim gören Arıncı, 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bürokrasi görevleri kapsamında müfettişlik ve başmüfettişlik yaptı. 2009'da Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Arıncı, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Arıncı, bugüne kadar 9 yıl söz konusu görevine devam etti. Borsa İstanbul yönetiminde de görev alan Arıncı, DDK'deki görevinin ardından bugün itibarıyla Takasbank Genel Müdürü oldu. Evli ve 3 çocuk sahibi Arıncı, İngilizce biliyor.

Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildiFon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyorAykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kaldırıldı! "Bu kadar erken beklemiyordum"Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kaldırıldı! "Bu kadar erken beklemiyordum" Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır olduCezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Fon SoruşturmasıYunus ArıncıÖmer MuratTakas BankFon kriziGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • r5myqjnym4 r5myqjnym4:
    Ya bu kadar adamı tutuklamanıza gerek yok bir kişiyi tutuklasanız iş düzelecek! 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı 93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı
Arda Güler’den resital O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı Arda Güler'den resital! O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı
Fatih Terim’den Galatasaray’ın yıldızına övgü dolu sözler: Gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızına övgü dolu sözler: Gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak
Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü Acı haberi bir türlü veremedi Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü! Acı haberi bir türlü veremedi
Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
09:09
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
08:42
KYK yurtlarında yeni dönem İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak
KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak
08:09
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
08:00
ABD’de büyük hesaplaşma Kritik oylamadan sürpriz sonuç
ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç
06:55
Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti
Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
06:49
Altında dengeler değişti Fed’den piyasaları sarsan mesaj
Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 09:19:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Fon soruşturmasında Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android