Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı - Son Dakika
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Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı

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Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
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ABD'de ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık üzerine yapay zekadan hukuki tavsiye alan 60 yaşındaki bir adam, uygulamanın yönlendirmesiyle kira ödemeyi bıraktığını ve bunun sonucunda evsiz kaldığını öne sürdü. Tahliye edilmesinin ardından iki köpeğiyle birlikte otomobilinde yaşamaya başlayan adam, kendisine yanlış hukuki tavsiyeler verildiğini savunarak yapay zeka uygulamasının geliştiricisi firmaya dava açtı.

Yapay zeka uygulamalarının hukuki konularda verdiği yanıtların güvenilirliği, ABD'de açılan dikkat çekici bir davayla yeniden gündeme geldi. Danimarka vatandaşı Klaus Elmfelt Aerenlund, kiracısı olduğu evle ilgili anlaşmazlığı çözmek için yapay zekadan yardım aldığını ancak bunun hayatını altüst ettiğini öne sürdü.

YAPAY ZEKAYA GÜVENDİ, KİRA ÖDEMEYİ KESTİ

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Cruz kentinde yaşayan Aerenlund, kiraladığı konutla ilgili ev sahibiyle sorun yaşamaya başladı. Anlaşmazlığın ardından haklarını öğrenmek isteyen 60 yaşındaki adam, bir avukata danışmak yerine yapay zekaya başvurdu. Aerenlund'un iddiasına göre yapay zeka, kendisine kira ödemelerini durdurabileceğini ve mevcut koşullarda evden çıkarılmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bu yanıtları güvenilir hukuki bilgiler olarak değerlendiren adam, kira ödemelerini durdurdu.

Aerenlund, yapay zekanın verdiği yanıtların yalnızca genel bilgi niteliğinde olmadığını, kendisini belirli bir hukuki yol izlemeye yönlendirdiğini iddia etti. Yapay zekanın değerlendirmelerine güvenerek hareket ettiğini belirten adam, daha sonra başlatılan tahliye sürecinde beklediği hukuki korumayı bulamadığını savundu.

Evinden çıkarılmasının ardından kalacak bir yer bulamadığını söyleyen Aerenlund, iki köpeğiyle birlikte otomobilinde yaşamaya başladığını açıkladı.

GELİŞTİRİCİ FİRMAYA DAVA AÇTI

Yaşadığı maddi kayıplardan ve barınma sorunundan yapay zekanın verdiğini öne sürdüğü yanlış yönlendirmeleri sorumlu tutan adam, uygulamanın geliştiricisi firmaya karşı hukuki süreç başlattı. Aerenlund, açtığı davada yapay zekanın hukuki konularda kendisine güvenilir olmayan tavsiyeler verdiğini ve bu tavsiyelerin ciddi sonuçlara yol açtığını ileri sürdü.

Dava, yapay zeka uygulamalarının kullanıcılarına sunduğu hukuki bilgilerin sınırları ve bu bilgilerden doğabilecek zararlar konusundaki tartışmaları da gündeme taşıdı.

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