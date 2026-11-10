Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi

Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında 7 şüpheli daha hakimliğe sevk edildi. Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı'nın tutuklanması istenirken, 4 şüpheli için ev hapsi talep edildi.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama, 4'ü ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi.
4 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Şüphelilerden Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Nureddin Çevik, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ve Ayhan Yazkan hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
3 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ
Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı'nın ise tutuklanması talep edildi.
Kaynak: İHA
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“Suç örgütünün başkanları açıklanmadan kimse tatmin olmaz.”Tüm yorumlar (2)
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