Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek - Son Dakika
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Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek

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Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
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12 yorum

Kamuda çalışan 5,4 milyon personeli ilgilendiren yeni ücret sistemi için çalışma başlatılıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre memur, sözleşmeli personel ve kamu işçilerinin ücretleri yeniden değerlendirilecek. Yeni sistemde unvanların yanı sıra yapılan işin zorluk derecesi, yetki ve sorumluluk düzeyi esas alınacak. Maaşlarda yapılacak değişikliklerin miktarı ve uygulama takvimi ise henüz netleşmedi.

Kamu çalışanlarının farklı statü ve mevzuatlara göre belirlenen maaşları yeniden düzenleniyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan düzenlemeyle mevcut ücret sisteminin sadeleştirilmesi ve personelin üstlendiği görev ile sorumlulukların ücretlerin belirlenmesinde temel ölçüt haline getirilmesi planlanıyor.

5,4 MİLYON KAMU ÇALIŞANINI KAPSIYOR

Programda yer alan verilere göre Türkiye'de yaklaşık 5 milyon 400 bin kamu personeli görev yapıyor. Bunların 3 milyon 582 binini kadrolu çalışanlar oluştururken kamu işçilerinin sayısı 1 milyon 267 bini aşıyor.

Kamuda ayrıca 420 bine yakın sözleşmeli personel ve farklı statülerde istihdam edilen yaklaşık 148 bin çalışan bulunuyor.

Mevcut sistemde kadrolu memurlar, sözleşmeli personel ve kamu işçilerinin ücretleri farklı yasal düzenlemeler ve ödeme esasları çerçevesinde hesaplanıyor.

Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek

MAAŞLAR GÖREVİN ZORLUĞUNA VE SORUMLULUĞA GÖRE BELİRLENECEK

Yeni düzenlemeyle farklı statülerde çalışan kamu personelinin ücret sistemleri kapsamlı biçimde incelenecek.

Personelin unvanı, yaptığı işin zorluk derecesi, sahip olduğu yetkiler ve üstlendiği sorumluluklar dikkate alınarak daha sade bir ücret yapısı oluşturulacak.

Bu kapsamda kamu personelinin statülerini ve sınıflandırılmasını düzenleyen mevzuat da gözden geçirilecek. Ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına göre yeniden belirlenmesi hedeflenecek.

Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek

KARİYER MESLEKLER İÇİN DE DÜZENLEME YAPILACAK

Çalışmalar yalnızca maaş sistemiyle sınırlı kalmayacak. Kariyer meslek personelinin görev alanları, atama süreçleri ve meslekte yükselme koşullarına ilişkin mevzuat da yeniden ele alınacak.

Bu düzenlemelerle nitelikli ve deneyimli personelin kamu kurumlarında çalışmaya devam etmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek

DÖRT KURUM BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Yeni ücret sistemine ilişkin hazırlıklar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Kurumlar, farklı personel statülerine uygulanan ücret sistemlerini analiz ederek yeni modelin oluşturulması için gerekli çalışmaları gerçekleştirecek.

Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek

MAAŞLAR NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

Programda ücret sisteminin yeniden düzenlenmesi hedefi yer alsa da çalışanların maaşlarında ne kadar artış veya değişiklik yapılacağına ilişkin henüz bir rakam açıklanmadı.

Yeni sistemin hangi tarihte yürürlüğe gireceği ve çalışanların maaşlarına ne zaman yansıyacağı da ilerleyen süreçte netleşecek.

Okurların en beğendiği yorum

“asgari ücretliye bir şeyler düşünün”

Tüm yorumlar (12)
Sözleşmeli PersonelEkonomiGündemGüncelMemurKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (12)

  • azapasker azapasker:
    asgari ücretliye bir şeyler düşünün 9 1
    BARBAROS BARBAROS:
    Aynen. Bunlardan hayırlı bir kanun çıkmaz 2 0
  • Gencer Guney Gencer Guney:
    bencede, adaletsizlik diz boyu 6 0 Yanıtla
  • selcuk86ozkan86 selcuk86ozkan86:
    inandık mi tabiki hayır... ceza evi perosneli hariç yazılır altına... 6 0
  • oktay sayar oktay sayar:
    2027 de seçim olur,büyük zam olmaz 4 0 Yanıtla
  • dr_ersin dr_ersin:
    Bir şeyde yeni veya müjde bilin ki kazık geliyor 3 0
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