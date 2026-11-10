Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı

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Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
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2 yorum

Öğretmenler günü öncesi bir sınıf anneleri WhatsApp grubunda velilerin, çocuklarının öğretmenleri için yaptıkları plan ağızları açık bıraktı. Öğretmen için bir mekanda kahvaltı organizasyonu düzenleneceği, 23 kişilik sınıfta kişi başı 2500 TL toplanacağı ve öğretmene de tam altın alınacağı belirtildi.

Öğretmenler Günü öncesinde bir ilkokulun sınıf anneleri WhatsApp grubunda paylaşılan hediye planı velileri çileden çıkardı. 

ÖĞRETMENE TAM ALTIN

Sınıf annesi, öğretmen için lüks bir mekanda kahvaltı organizasyonu yapmayı ve kendisine tam altın almayı önerdi. 23 kişilik sınıfta öğrenci başı 2 bin 500 lira toplanacağı söylendi.

Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı

Yüksek bütçeli bu plana tepki gösteren veliler, istenen miktarın çok fazla olduğunu ve her ailenin bütçesine uymadığını dile getirdi.

Öğretmenler GünüTam AltınHediyeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • Murat Yilmaz Murat Yilmaz:
    almanyada ogretmenlere hediye vermek yasak guzel bir uygulama cocukken paramiz yoktu alamazdik zengin olan arkadaslarimiz alirdi guzel hediyeler bizde mahcup olurduk dolasiyla bu adetten vazcilmeli bence ilerde rusvete donusebilir ....hediyeler.. 1 0
  • Mustafa OĞUZ Mustafa OĞUZ:
    Öyle bir başlık yazılmış ki Araba aldılar sandım. 0 1
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