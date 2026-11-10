Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bir süredir boşta olan Paul Pogba ile görüşmelere başlamaya hazırlanan Süper Lig ekibi Amedspor, kulüpsüz olan bir diğer yıldız isim Jadon Sancho için de harekete geçti. Amedspor Kulübü yetkililerinin kısa süre içerisinde oyuncu tarafı ile temaslara başlayacağı dile getirildi.

Zirve yarışında iddiasını sürdürmeyi hedefleyen Amedspor yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. 

POGBA'DAN SONRA ŞİMDİ DE SANCHO

Fransız basınında yer alan Paul Pogba iddialarının ardından Diyarbakır temsilcisinin hedefindeki ikinci dev ismin Jadon Sancho olduğu öğrenildi.

İNGİLİZ YILDIZ İÇİN TEMASLAR BAŞLIYOR

Geçtiğimiz günlerde Paul Pogba’nın menajeriyle ilk temasları kuran ve yüz yüze görüşme için randevulaşan yeşil-kırmızılı yetkililer, İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho için de harekete geçti. Kulüpsüz durumda olan 26 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle kısa süre içerisinde ilk resmi temasın sağlanacağı belirtildi.

Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı

DÜNYA FUTBOLUNUN GÜNDEMİNE OTURACAK TRANSFER PLANI

Kulüp kariyerlerinde Manchester United gibi devlerde birlikte forma giyen Pogba ve Sancho'yu kadroya katmak isteyen Amedspor yönetiminin, bu transferlerle hem saha içindeki gücünü katlamayı hem de küresel ölçekte büyük bir prestij elde etmeyi hedeflediği vurgulandı.

Paul PogbaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
Vergi dairesinde görülmemiş protesto Kıyafetlerini çıkarıp... Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...
Özel Harekat polisine acı veda Omuzlar üzerinde son yolculuğuna uğurlandı Özel Harekat polisine acı veda! Omuzlar üzerinde son yolculuğuna uğurlandı
19 yaşındaki gencin son anları kamerada Feci şekilde savruldu 19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu
Aziz Yıldırım’dan sürpriz teklif Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’deki yeni görevi belli oldu Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
19:47
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
19:00
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
18:36
400 milyon Euro çöp oldu gitti Avrupa’nın en başarısız kulübü ilan edildiler
400 milyon Euro çöp oldu gitti! Avrupa'nın en başarısız kulübü ilan edildiler
18:25
Kurtlar Vadisi’nin efsanesi geri dönüyor Cerrahpaşalılar film oluyor
Kurtlar Vadisi'nin efsanesi geri dönüyor! Cerrahpaşalılar film oluyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 20:01:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android