Tunceli'deki kazada ölen 37 yaşındaki Özel Harekat polisi Elazığ'da defnedildi - Son Dakika
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Tunceli'deki kazada ölen 37 yaşındaki Özel Harekat polisi Elazığ'da defnedildi

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Tunceli\'deki kazada ölen 37 yaşındaki Özel Harekat polisi Elazığ\'da defnedildi
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Tunceli\'deki kazada ölen 37 yaşındaki Özel Harekat polisi Elazığ\'da defnedildi
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Tunceli'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 37 yaşındaki Özel Harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan, memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Beyarslan için Bölge Camii'nde kılınan cenaze namazına il protokolü, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tunceli'de geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özel Harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan, memleketi Elazığ'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan (37), Tunceli-Elazığ kara yolundaki Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmişti. Tunceli'de düzenlenen resmi törenin ardından genç polisin Türk bayrağına sarılı naaşı, karayolu ile memleketi Elazığ'a getirildi. Polis memuru Beyarslan için Elazığ merkezde bulunan Bölge Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına il protokolü, emniyet teşkilatı mensupları, askeri erkan, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Beyarslan'ın naaşı, dualar eşliğinde Aşağı Demirtaş köyünde toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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