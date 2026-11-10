Güllü davasında avukat, ağırlaştırılmış müebbet hükmüne beraat talebiyle istinaf etti - Son Dakika
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Güllü davasında avukat, ağırlaştırılmış müebbet hükmüne beraat talebiyle istinaf etti

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Güllü davasında avukat, ağırlaştırılmış müebbet hükmüne beraat talebiyle istinaf etti
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Güllü olarak tanınan Gül Tut'un ölümü davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, mahkumiyet kararına istinaf başvurusu yaptı. Dilekçede kararın kesin delillere dayanmadığı savunulurken Gülter'in beraati ve tahliyesi istendi.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, mahkumiyet kararına itiraz ederek istinaf yoluna başvurdu. Avukat kararın kaldırılmasını, Gülter'in beraatini ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi.

Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un hayatını kaybettiği olayla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Annesini tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, yerel mahkemenin kararını üst mahkemeye taşıdı.

İstinaf dilekçesini Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunan Uçanok, dosyanın Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden incelenmesini talep etti. Dilekçede, mahkumiyet hükmünün yeterli ve kesin delillere dayanmadığı ileri sürülerek kararın hukuka aykırı olduğu savunuldu.

TANIK İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Savunma dilekçesinde, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın farklı aşamalarında verdiği ifadeler arasındaki çelişkilere dikkat çekildi. Ulu'nun ilk anlatımlarıyla sonraki beyanlarının birbirini tutmadığı öne sürülürken, bazı ifadelerin baskı altında alındığı iddia edildi. Ayrıca dosyaya sunulan ses kayıtları ve uzman değerlendirmelerinin de yeniden ele alınması gerektiği belirtildi.

KANINDA 3,53 PROMİL ALKOL BULUNDUĞU HATIRLATILDI

Dilekçede, Gül Tut'un olay sırasında kanında 3,53 promil alkol bulunduğu ve bazı ilaç etken maddelerinin tespit edildiği hatırlatıldı. Bu durumun denge ve koordinasyonunu etkilemiş olabileceği belirtilerek, düşmenin kaza sonucu gerçekleşmiş olma ihtimalinin yeterince araştırılmadığı savunuldu.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun 11 Şubat 2026 tarihli raporuna da yer verilen dilekçede, ölümün yüksekten düşme sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ancak düşmenin kaza, intihar veya başka bir kişinin etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbben ayırt edilemediği ifade edildi.

Avukat Uçanok, başvuruda olay günü düzenlenen ölü muayene ve otopsi tutanağında zeminin kaygan olduğuna ilişkin tespit bulunduğunu, sonraki kriminal incelemede ise kayganlaştırıcı maddeye rastlanmadığını belirterek bu hususun mahkumiyete dayanak yapılmasına itiraz etti.

KAMERA KAYDINDAKİ SESİN İNCELENMESİ İSTENDİ

İstinaf başvurusunda olay öncesine ait kamera görüntülerine yansıyan "Hadi görüşürüz" sözünün kime ait olduğunun kesin olarak belirlenemediği de kaydedildi. Gül Tut'un yakın arkadaşı Çiğdem Emir'in sesin sanatçıya ait olabileceği yönündeki değerlendirmesine işaret edilerek, kayıtların yeniden incelenmesi talep edildi.

Dilekçede ayrıca, yerel mahkemenin bazı tanıkların dinlenmesi ve yeni bilirkişi incelemeleri yapılması yönündeki talepleri kabul etmemesinin savunma hakkını kısıtladığını ileri sürdü.

Dilekçenin sonuç bölümünde, mahkumiyet kararının CMK'nın 289'uncu maddesi kapsamında bozulması, aksi kanaate varılması halinde hükmün kaldırılarak Tuğyan Ülkem Gülter'in beraatine karar verilmesi istendi. Avukat Merve Uçanok, müvekkilinin istinaf incelemesi tamamlanıncaya kadar tahliye edilmesini de talep etti.

Kaynak: İHA
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