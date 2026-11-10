İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı

İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara ile İstanbul arasındaki önemli ulaşım güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede yol güzergahı beyaza bürünürken, Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan önemli ulaşım noktalarından Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı. D-100 kara yolunda etkisini gösteren yağışla birlikte bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar gerilediği güzergahta, kar yağışı nedeniyle ekipler harekete geçti.
KARAYOLLARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı geçişinde ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, D-100 kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yolun ulaşıma açık kalmasını sağlamaya çalışıyor.
Kaynak: İHA
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