İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan önemli ulaşım noktalarından Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı. D-100 kara yolunda etkisini gösteren yağışla birlikte bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar gerilediği güzergahta, kar yağışı nedeniyle ekipler harekete geçti.

KARAYOLLARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı geçişinde ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, D-100 kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yolun ulaşıma açık kalmasını sağlamaya çalışıyor.