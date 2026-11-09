İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor - Son Dakika
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İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor

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İstanbul\'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa\'nın Bodrum\'u olarak anılıyor
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İstanbul'un kalabalığından ve trafiğinden uzaklaşmak isteyenlerin hafta sonu rotasında Bursa'nın Mudanya ilçesi öne çıkıyor. "Bursa'nın Bodrum'u" olarak anılan ilçe, Marmara Denizi kıyısındaki sahili, tarihi Tirilye sokakları ve Mudanya Mütareke Evi ile ziyaretçilerini ağırlıyor. İstanbul'dan deniz yoluyla da ulaşılabilen Mudanya, özellikle kısa süreli tatil yapmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Bursa'nın Marmara Denizi kıyısındaki ilçesi Mudanya, İstanbul'a yakınlığı ve tarihi dokusuyla hafta sonunu şehir dışında geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor. Sahil boyunca uzanan yürüyüş alanları, deniz manzaralı işletmeleri ve çevresindeki tarihi yerleşimleriyle ilçe, günübirlik geziler için de tercih ediliyor.

İSTANBUL'DAN DENİZ YOLUYLA ULAŞIM İMKANI

Mudanya'nın tercih edilmesinde İstanbul'a ulaşım kolaylığı önemli rol oynuyor. Deniz otobüsü seferleri sayesinde iki şehir arasında kara yoluna alternatif bir ulaşım imkanı bulunuyor.

İlçeye gelenler, Marmara Denizi kıyısındaki yürüyüş yollarında vakit geçirebiliyor, sahildeki kafelerde dinlenebiliyor ve balık restoranlarında deniz ürünlerinin tadını çıkarabiliyor.

İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın <a class='keyword-sd' href='/bodrum/' title='Bodrum'>Bodrum</a>'u olarak anılıyor

TARİHİ TİRİLYE SOKAKLARI İLGİ GÖRÜYOR

Mudanya'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri de tarihi Tirilye Mahallesi.

Dar sokakları, eski taş yapıları ve geleneksel mimarisiyle dikkat çeken Tirilye, özellikle fotoğraf çekmek ve bölgenin tarihi dokusunu keşfetmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Mudanya merkezinden Tirilye'ye uzanan güzergah, deniz manzarası eşliğinde farklı bir gezi seçeneği de sunuyor.

İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor

MÜTAREKE EVİ'NDE TARİHE YOLCULUK

İlçenin tarihi açıdan en önemli yapılarından biri ise Mudanya Mütareke Evi.

11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi'ne ev sahipliği yapan bina, günümüzde müze olarak ziyaret edilebiliyor.

Kurtuluş Savaşı'nın ardından imzalanan ve Doğu Trakya'nın savaş yapılmadan Türkiye'ye bırakılmasının yolunu açan anlaşmanın gerçekleştirildiği yapı, ilçenin tarihi kimliğinde önemli bir yer tutuyor.

İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor

HER MEVSİM FARKLI BİR ATMOSFER SUNUYOR

Yaz aylarında sahil şeridinde hareketliliğin arttığı Mudanya, ilkbahar ve sonbaharda daha sakin bir gezi yapmak isteyenlere de hitap ediyor.

Deniz kenarında yürüyüş yapmak, tarihi sokakları gezmek ve günü sahilde geçirmek isteyen ziyaretçiler, uzun bir tatil planına ihtiyaç duymadan ilçede vakit geçirebiliyor.

Mudanya, İstanbul'a yakın konumu sayesinde hem günübirlik ziyaretler hem de hafta sonu konaklamaları için değerlendirilebilecek yerler arasında bulunuyor.

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