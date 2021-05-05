Son Dakika Marmara Haberleri

15:20 Bakan Pakdemirli kepenek giydi Bakan Pakdemirli kepenek giydi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koyunculuk enstitüsünü inceledi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çoban kıyafeti olan kepenek giydi, çiftçilerle sohbet etti.

13:01 PENDİK MARİNA'YI DENİZ SALYALARI KAPLADI Ali Kerem BENGİ / MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası, milyonluk teknelerin bulunduğu Pendik Marina'yı da kapladı.

12:41 GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Körfezi'ndeki deniz salyaları oluşumunun, arıtılmamış evsel atıkların derin deşarj sistemleri ile denize dökülmeleri ve sıcaklık değişimleri nedeniyle meydana geldiğini belirterek, bir süre sonra denizin kendiliğinden normale...

12:22 Başkan Büyükakın, ''En değerli hazinemiz çocuklarımızdır'' "Çocuklarımızın yanında yer almaya ve hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz" diyen Başkan Büyükakın, Çayırova ve Darıca'nın yanı sıra Gebze'de de çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

11:49 Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan bir takviye daha MİSLİ.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde daha önce anlaştığı Fenerbahçe'den libero Melis Yılmaz'ı resmen duyururken, Galatasaray altyapısından yetişip, Mehmet Erdem Marmara Akademi ve son 2 sezonda Çanakkale Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki...

11:15 Başkan Büyükakın, ''Darıca'ya hayat katan altyapı yatırımları yapıyoruz'' Başkan Büyükakın, Darıca Cami Mahallesi'nde yer alan Sakarya ve Karaaslan Caddelerinde yapılan yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

11:08 Ayvalık'ta deniz salyası alarmı Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan müsilaj olarak da isimlendirilen deniz salyaları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de görüldü.

11:05 Gemlik Körfezi'nde salya istilası Gemlik Körfezi'nde salya istilası Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "Marmara'yı betonla çevrili bir göl haline getirmeseydik, evsel atıkları denize deşarj etmeseydik, salya bu kadar çoğalmaz bizi bu kadar rahatsız etmezdi" "Dibe çökene kadar bekleyeceğiz" "Rüzgar çıksın dağıtsın,...

10:35 ZONGULDAK - "Tam kapanma" sürecinin sekizinci gününde sessizlik hakim Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın sekizinci gününde tedbirlere uyuluyor.

09:23 Rus mayın tarama gemisi 'Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

08:51 RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

01:00 Yurtta hava durumu Yurdun parçalı az bulutlu, Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak...

17:58 Deniz salyasından kaçan yunuslar, anbean görüntülendi Marmara Denizi'nde aylardır kabus haline gelin deniz salyası, deniz canlılarına da zarar veriyor. Tekirdağ'da büyük endişelere sebep olan denizi kaplayan salyalardan kaçan yunus balıklarının o anları saniye saniye görüntülendi.

17:45 Gemlik Körfezi deniz salyası nedeniyle açık renkte tabakayla kaplandı Marmara Denizi'nde sahile yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Gemlik Körfezi'nde de deniz yüzeyini kapladı.

17:19 Yeni nesil kodlama yolculuğu başladı Yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan Ecole 42'nin İstanbul ve Kocaeli'deki okullarına başvurular başladı.

16:57 Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen deniz salyasının son hedefi Gemlik Körfezi oldu. Uydudan bile görülebilen deniz salyası, körfezi adeta istila etmiş durumda.

16:49 Marmara Kaymakamı Yüksel'den denetim Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, yurt genelinde uygulanan tam kapanma tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetleri, ilçe daire amirleri, zabıta ekipleri ve muhtarların katılımıyla açık olan işletmeleri denetledi.

16:32 Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçeleri sahilinde görülen deniz salyası denizde kirliliğe neden olurken, balıkçıların da ağlarını yırtıyor.

15:38 Gemlik körfezinde salya istilası Gemlik körfezinde salya istilası Çevre Müdürlüğü açıkladı: "Deniz kirliliği değil, ekolojik bir olaydır" Marmara Denizi'nde son 3 aydır yaşanan deniz salyası olayı Gemlik Körfezinde yoğun olarak baş göstermeye başladı.

15:17 Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe veriyor Marmara Denizi'nde aylardır etkisini sürdüren deniz salyası, uydundan görüntülendi. Görüntülerde, müsilaj adı verilen deniz salyasının Mudanya açıklarında halka oluşturduğu ve kıyılarda giderek yoğunlaştığı gözlendi.

14:38 Marmara Denizi'ni saran deniz salyaları uydudan böyle görüldü Marmara Denizi'ni saran deniz salyaları uydudan böyle görüldü Salyaların Bursa kıyıları özellikle ve Mudanya ve Gemlik ilçelerinde yoğunlukta olması dikkat çekti Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü...

14:18 Deniz salyası ile nefes kesen mücadele Deniz salyası ile nefes kesen mücadele Hem havadan hem denizden korkulu rüya haline gelen müsilajla mücadele ediyorlar İzmit Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası haline gelen deniz salyasına karşı, ekipler mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

14:10 MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; "BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR" MARMARA Denizi'ni kaplayan deniz salyası olarak da isimlendirilen müsilaj nedeniyle sezonu erken kapatan balıkçılar, ocak ayından bu yana balığa çıkamıyor.

13:52 Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama sürecinde çocuklarının yolunu gözlüyor Son dakika haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden aileler, eylemlerine korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanmanın 7'inci gününde de kaldıkları otelin bahçesinde devam ediyor.

13:04 DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası Mudanya sahillerini de kapladı.

13:00 UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ MARMARA Denizi'nde aylardır etkili olan 'müsilaj' yani deniz salyası uydudan da görünür hale geldi.

12:07 Son dakika haberi: AVCILAR'DAKİ 'ORTA HASARLI' 90 BİNADA YAŞAYANLAR, KENTSEL DÖNÜŞÜME İKNA EDİLEMEDİ Gelen son dakika haberine göre 17 Ağustos 1999 günü yaşanan Marmara Depremi'nde hasar gördükleri için güçlendirilmeleri aksi halde yıkılmaları yönünde karar alınan İstanbul Avcılar'daki 287 binadan 90'ında yaşayanlar henüz ikna edilemedi.

11:59 TZOB "2020-2021 Tarımsal Üretim Dönemi Kuraklık Risk Tahmin Raporu"nu açıkladı Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bazı illerde tarımsal kuraklık yaşandığına dikkati çekerek, "Nisan sonu itibarıyla geçen yıl 20 milyon 500 bin ton olan rekoltenin yüzde 9,75 azalarak 2021'de yaklaşık olarak 18 milyon 500 bin ton olması tahmin edilmektedir.

11:27 UN-Habitat, Marmara Urban Forum'un ana partneri oldu Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen uluslararası kent forumu Marmara Urban Forum (MARUF) 2021'in ana partneri oldu.

11:16 Körfez ilçesindeki hasarlı binalar yıkıldı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde tespit edilen hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirdi.

10:53 ZONGULDAK - "Tam kapanma" sürecinin yedinci gününde sessizlik hakim Meydanlar Parklar Cadde ve sokaklar Polis ekiplerinin denetimi Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" sürecinin yedinci gününde sessizlik hakim ZONGULDAK - Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı sessizliğe büründü.

10:50 Kent genelinde kurallara riayet ediliyor Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

10:38 Türkiye'de radyo yayıncılığı 94 yaşında Marmara Radyo ve TV Yayıncıları Dernek (MARTED) Başkanı Hasan Şirin, 6 Mayıs Radyo Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

09:49 Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

09:41 Bakan Varank: 750 bilgisayar kapasiteli yazılım okullarımızı açıyoruz Bakan Varank: 750 bilgisayar kapasiteli yazılım okullarımızı açıyoruzSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan Ecole 42'nin İstanbul ve Kocaeli'deki okullarına başvuruların başladığını belirterek, "750 bilgisayar...

09:22 Türkiye bugün sağanak yağış altında! Meteoroloji uyardı Bir süredir ısınan hava durumlarında bugün itibarıyla değişiklik görüleceği öğrenildi. Meteoroloji; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanağın olabileceğini açıkladı.

09:15 Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.

08:45 Başkan Büyükakın, ''Mutluluklarına ortak oluyoruz'' Her gün bir ilçede çocukların ve gençlerin hayallerine kavuşmasını sağlayan Başkan Büyükakın, bugün de Derince'de ziyaretler gerçekleştirdi.

18:59 Kılıçdaroğlu: En büyük arzumuz, kimsenin aç ve açıkta kalmaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe belediye başkanlarının zor koşullarda görev yaptığını söyleyerek, "Üstelik bu zor koşulları tetikleyen unsurların başında da bu pandemi süreci geliyor.

17:48 Deniz salyaları mavi bayraklı sahili beyaza çevirdi Deniz salyaları mavi bayraklı sahili beyaza çevirdi Marmara Denizi'nde etkisini gösteren ve balıkçıları zora sokan deniz salyaları Tekirdağ Şarköy'de sahili beyaza çevirdi.

17:18 MUDANYA YAT LİMANI'NI DENİZ SALYASI KAPLADI Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası Mudanya sahillerini kapladı.

16:49 Başkan Büyükakın, ''Bağdat Caddesi 15 güne bitiyor'' Bir buçuk milyonluk proje bütçesiyle Sarımeşe Mahallesi Kartepe Caddesi'nde ki çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Büyükakın, "Bağdat Caddesi'ndeki genişletme ve kaldırım çalışmaları 15 güne bitiyor" açıklamasını yaptı.

15:22 Deniz salyası bu kez Tekirdağ sahillerinin kabusu oldu Bir süredir Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçılara bir hayli zor anlar yaşatan deniz salyasının yeni hedefi Tekirdağ sahilleri oldu. Kentin Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde gözlenen deniz salyası yüzünden balıkçıların ağları yırtıldı.