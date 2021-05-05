Son Dakika Marmara Haberleri

- 15:20 Bakan Pakdemirli kepenek giydi
Bakan Pakdemirli kepenek giydi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koyunculuk enstitüsünü inceledi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çoban kıyafeti olan kepenek giydi, çiftçilerle sohbet etti.
- 13:01 PENDİK MARİNA'YI DENİZ SALYALARI KAPLADI
Ali Kerem BENGİ / MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası, milyonluk teknelerin bulunduğu Pendik Marina'yı da kapladı.
- 12:41 GEMLİK KÖRFEZİ'Nİ ETKİSİ ALTINA ALAN DENİZ SALYALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Körfezi'ndeki deniz salyaları oluşumunun, arıtılmamış evsel atıkların derin deşarj sistemleri ile denize dökülmeleri ve sıcaklık değişimleri nedeniyle meydana geldiğini belirterek, bir süre sonra denizin kendiliğinden normale...
- 12:22 Başkan Büyükakın, ''En değerli hazinemiz çocuklarımızdır''
"Çocuklarımızın yanında yer almaya ve hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz" diyen Başkan Büyükakın, Çayırova ve Darıca'nın yanı sıra Gebze'de de çocukların hayallerini gerçekleştirdi.
- 11:49 Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan bir takviye daha
MİSLİ.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde daha önce anlaştığı Fenerbahçe'den libero Melis Yılmaz'ı resmen duyururken, Galatasaray altyapısından yetişip, Mehmet Erdem Marmara Akademi ve son 2 sezonda Çanakkale Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki...
- 11:15 Başkan Büyükakın, ''Darıca'ya hayat katan altyapı yatırımları yapıyoruz''
Başkan Büyükakın, Darıca Cami Mahallesi'nde yer alan Sakarya ve Karaaslan Caddelerinde yapılan yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceledi.
- 11:08 Ayvalık'ta deniz salyası alarmı
Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan müsilaj olarak da isimlendirilen deniz salyaları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de görüldü.
- 11:05 Gemlik Körfezi'nde salya istilası
Gemlik Körfezi'nde salya istilası Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "Marmara'yı betonla çevrili bir göl haline getirmeseydik, evsel atıkları denize deşarj etmeseydik, salya bu kadar çoğalmaz bizi bu kadar rahatsız etmezdi" "Dibe çökene kadar bekleyeceğiz" "Rüzgar çıksın dağıtsın,...
- 10:35 ZONGULDAK - "Tam kapanma" sürecinin sekizinci gününde sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın sekizinci gününde tedbirlere uyuluyor.
- 09:23 Rus mayın tarama gemisi 'Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
- 08:51 RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
- 01:00 Yurtta hava durumu
Yurdun parçalı az bulutlu, Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak...
- Dün 18:45 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP'nin yeni anayasa önerisine ilişkin, "Bu çalışmanın olması kıymetlidir.
- Dün 17:58 Deniz salyasından kaçan yunuslar, anbean görüntülendi
Marmara Denizi'nde aylardır kabus haline gelin deniz salyası, deniz canlılarına da zarar veriyor. Tekirdağ'da büyük endişelere sebep olan denizi kaplayan salyalardan kaçan yunus balıklarının o anları saniye saniye görüntülendi.
- Dün 17:45 Gemlik Körfezi deniz salyası nedeniyle açık renkte tabakayla kaplandı
Marmara Denizi'nde sahile yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Gemlik Körfezi'nde de deniz yüzeyini kapladı.
- Dün 17:19 Yeni nesil kodlama yolculuğu başladı
Yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan Ecole 42'nin İstanbul ve Kocaeli'deki okullarına başvurular başladı.
- Dün 16:57 Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı
Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen deniz salyasının son hedefi Gemlik Körfezi oldu. Uydudan bile görülebilen deniz salyası, körfezi adeta istila etmiş durumda.
- Dün 16:49 Marmara Kaymakamı Yüksel'den denetim
Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, yurt genelinde uygulanan tam kapanma tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetleri, ilçe daire amirleri, zabıta ekipleri ve muhtarların katılımıyla açık olan işletmeleri denetledi.
- Dün 16:32 Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor
TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçeleri sahilinde görülen deniz salyası denizde kirliliğe neden olurken, balıkçıların da ağlarını yırtıyor.
- Dün 15:38 Gemlik körfezinde salya istilası
Gemlik körfezinde salya istilası Çevre Müdürlüğü açıkladı: "Deniz kirliliği değil, ekolojik bir olaydır" Marmara Denizi'nde son 3 aydır yaşanan deniz salyası olayı Gemlik Körfezinde yoğun olarak baş göstermeye başladı.
- Dün 15:17 Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe veriyor
Marmara Denizi'nde aylardır etkisini sürdüren deniz salyası, uydundan görüntülendi. Görüntülerde, müsilaj adı verilen deniz salyasının Mudanya açıklarında halka oluşturduğu ve kıyılarda giderek yoğunlaştığı gözlendi.
- Dün 14:38 Marmara Denizi'ni saran deniz salyaları uydudan böyle görüldü
Marmara Denizi'ni saran deniz salyaları uydudan böyle görüldü Salyaların Bursa kıyıları özellikle ve Mudanya ve Gemlik ilçelerinde yoğunlukta olması dikkat çekti Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü...
- Dün 14:18 Deniz salyası ile nefes kesen mücadele
Deniz salyası ile nefes kesen mücadele Hem havadan hem denizden korkulu rüya haline gelen müsilajla mücadele ediyorlar İzmit Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası haline gelen deniz salyasına karşı, ekipler mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
- Dün 14:10 MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; "BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR"
MARMARA Denizi'ni kaplayan deniz salyası olarak da isimlendirilen müsilaj nedeniyle sezonu erken kapatan balıkçılar, ocak ayından bu yana balığa çıkamıyor.
- Dün 13:52 Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama sürecinde çocuklarının yolunu gözlüyor
Son dakika haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden aileler, eylemlerine korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanmanın 7'inci gününde de kaldıkları otelin bahçesinde devam ediyor.
- Dün 13:49 Başiskele'yi tanıtan ilk turizm haritası basıldı
"Gel Gez Gör Başiskele" projesi kapsamında Başiskele'nin ilk turizm haritası oluşturuldu.
- Dün 13:04 DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası Mudanya sahillerini de kapladı.
- Dün 13:00 UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
MARMARA Denizi'nde aylardır etkili olan 'müsilaj' yani deniz salyası uydudan da görünür hale geldi.
- Dün 12:23 Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları deniz salyası nedeniyle denize açılamıyor
Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deniz salyası (müsilaj) nedeniyle küçük tekne balıkçıları avlanamıyor.
- Dün 12:07 Son dakika haberi: AVCILAR'DAKİ 'ORTA HASARLI' 90 BİNADA YAŞAYANLAR, KENTSEL DÖNÜŞÜME İKNA EDİLEMEDİ
Gelen son dakika haberine göre 17 Ağustos 1999 günü yaşanan Marmara Depremi'nde hasar gördükleri için güçlendirilmeleri aksi halde yıkılmaları yönünde karar alınan İstanbul Avcılar'daki 287 binadan 90'ında yaşayanlar henüz ikna edilemedi.
- Dün 11:59 TZOB "2020-2021 Tarımsal Üretim Dönemi Kuraklık Risk Tahmin Raporu"nu açıkladı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bazı illerde tarımsal kuraklık yaşandığına dikkati çekerek, "Nisan sonu itibarıyla geçen yıl 20 milyon 500 bin ton olan rekoltenin yüzde 9,75 azalarak 2021'de yaklaşık olarak 18 milyon 500 bin ton olması tahmin edilmektedir.
- Dün 11:27 UN-Habitat, Marmara Urban Forum'un ana partneri oldu
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen uluslararası kent forumu Marmara Urban Forum (MARUF) 2021'in ana partneri oldu.
- Dün 11:16 Körfez ilçesindeki hasarlı binalar yıkıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde tespit edilen hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirdi.
- Dün 10:53 ZONGULDAK - "Tam kapanma" sürecinin yedinci gününde sessizlik hakim
Meydanlar Parklar Cadde ve sokaklar Polis ekiplerinin denetimi Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" sürecinin yedinci gününde sessizlik hakim ZONGULDAK - Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı sessizliğe büründü.
- Dün 10:50 Kent genelinde kurallara riayet ediliyor
Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.
- Dün 10:38 Türkiye'de radyo yayıncılığı 94 yaşında
Marmara Radyo ve TV Yayıncıları Dernek (MARTED) Başkanı Hasan Şirin, 6 Mayıs Radyo Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
- Dün 09:49 Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
- Dün 09:41 Bakan Varank: 750 bilgisayar kapasiteli yazılım okullarımızı açıyoruz
Bakan Varank: 750 bilgisayar kapasiteli yazılım okullarımızı açıyoruzSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan Ecole 42'nin İstanbul ve Kocaeli'deki okullarına başvuruların başladığını belirterek, "750 bilgisayar...
- Dün 09:22 Türkiye bugün sağanak yağış altında! Meteoroloji uyardı
Bir süredir ısınan hava durumlarında bugün itibarıyla değişiklik görüleceği öğrenildi. Meteoroloji; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanağın olabileceğini açıkladı.
- Dün 09:15 Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.
- Dün 08:45 Başkan Büyükakın, ''Mutluluklarına ortak oluyoruz''
Her gün bir ilçede çocukların ve gençlerin hayallerine kavuşmasını sağlayan Başkan Büyükakın, bugün de Derince'de ziyaretler gerçekleştirdi.
- 05.05.2021 20:19 Kabus büyüyor...Marmara'yı deniz salya kapladı
Kabus büyüyor.
- 05.05.2021 18:59 Kılıçdaroğlu: En büyük arzumuz, kimsenin aç ve açıkta kalmaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe belediye başkanlarının zor koşullarda görev yaptığını söyleyerek, "Üstelik bu zor koşulları tetikleyen unsurların başında da bu pandemi süreci geliyor.
- 05.05.2021 18:47 Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan "deniz salyası" Mudanya sahilini de kapladı
Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Bursa'nın Mudanya ilçesinde de etkili oluyor.
- 05.05.2021 17:48 Deniz salyaları mavi bayraklı sahili beyaza çevirdi
Deniz salyaları mavi bayraklı sahili beyaza çevirdi Marmara Denizi'nde etkisini gösteren ve balıkçıları zora sokan deniz salyaları Tekirdağ Şarköy'de sahili beyaza çevirdi.
- 05.05.2021 17:18 MUDANYA YAT LİMANI'NI DENİZ SALYASI KAPLADI
Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası Mudanya sahillerini kapladı.
- 05.05.2021 16:49 Başkan Büyükakın, ''Bağdat Caddesi 15 güne bitiyor''
Bir buçuk milyonluk proje bütçesiyle Sarımeşe Mahallesi Kartepe Caddesi'nde ki çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Büyükakın, "Bağdat Caddesi'ndeki genişletme ve kaldırım çalışmaları 15 güne bitiyor" açıklamasını yaptı.
- 05.05.2021 15:26 Deniz salyaları canlıların sonu oluyor...Balıklardan sonra şimdi de su samuru vurdu
Deniz salyaları canlıların sonu oluyor.
- 05.05.2021 15:22 Deniz salyası bu kez Tekirdağ sahillerinin kabusu oldu
Bir süredir Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçılara bir hayli zor anlar yaşatan deniz salyasının yeni hedefi Tekirdağ sahilleri oldu. Kentin Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde gözlenen deniz salyası yüzünden balıkçıların ağları yırtıldı.
- 05.05.2021 14:45 Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç.