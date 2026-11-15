Bursa'da arkeoloji söyleşisinde Mezopotamya'dan Marmara'ya yerleşik yaşam anlatıldı - Son Dakika
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Bursa'da arkeoloji söyleşisinde Mezopotamya'dan Marmara'ya yerleşik yaşam anlatıldı

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Bursa\'da arkeoloji söyleşisinde Mezopotamya\'dan Marmara\'ya yerleşik yaşam anlatıldı
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Bursa'da düzenlenen 8. Aktopraklık Arkeoloji Söyleşisi'nde, Mezopotamya'dan Marmara'ya uzanan ilk yerleşik toplulukların gelişimi anlatıldı. Söyleşiye konuk olan Prof. Dr. A. Tuba Ökse, 12 bin yıl önceki yerleşik yaşama geçişi ve besin üretiminin ilk adımlarını değerlendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 8. Aktopraklık Arkeoloji Söyleşisi'nde, Kuzey Mezopotamya'dan Marmara Bölgesi'ne uzanan ilk yerleşik toplulukların tarihsel gelişimi anlatıldı.

Bursa büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğünce Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta gerçekleştirilen söyleşiye, Prof. Dr. A. Tuba Ökse konuk oldu.

Yaklaşık 12 bin yıl önce avcı ve toplayıcı toplulukların yerleşik yaşama geçiş sürecinin ele alındığı söyleşide, besin üretimine yönelik ilk adımların insanların yaşam biçimleri, toplumsal örgütlenmeleri ve çevreyle ilişkileri üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Kuzey Mezopotamya'dan Anadolu'ya, Ege Bölgesi'ne ve Balkanlar'a uzanan yerleşik yaşam süreci, arkeolojik bulgular ve bilimsel veriler ışığında aktarıldı.

Programda katılımcılara, ilk yerleşik toplulukların yaşam biçimleri, besin üretiminin ortaya çıkışı ve bu dönüşümün Anadolu tarihindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da arkeoloji söyleşisinde Mezopotamya'dan Marmara'ya yerleşik yaşam anlatıldı - Son Dakika
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