Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı

Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nişan töreninde alışılmışın dışına çıkan genç bir kadın, davul çalarak kutlamaya renk kattı. Müstakbel eşiyle birlikte müziğin ritmine kendini kaptıran gelin adayı, enerjisi ve neşesiyle davetlilerden büyük beğeni topladı.
Hayatını birleştirmeye hazırlandığı kişiyle nişanını kutlayan genç kadın, gecenin eğlencesine bizzat katılmayı tercih etti.
Davulu eline alarak ritim tutan gelin adayı, müstakbel eşiyle karşılıklı çalarak kutlamaya farklı bir hava kattı. Genç kadının davul çalmaktaki becerisi ve kendinden emin tavırları dikkat çekti.
EĞLENCENİN TADINI ÇIKARDI
Nişan heyecanını doyasıya yaşayan genç kadın, kutlama boyunca dans ederek mutluluğunu sevdikleriyle paylaştı.
Davetlilerin de eşlik ettiği eğlencede gelin adayının bitmek bilmeyen enerjisi öne çıktı. Çiftin neşeli anları ve genç kadının ritim konusundaki yeteneği büyük beğeni topladı.
Okurların en beğendiği yorum
“damat maşallah geniş yürekli abimiz paylşamayı seviyor negüzel”Tüm yorumlar (16)
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