Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı - Son Dakika
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Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı

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Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı
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16 yorum
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Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı
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Nişan töreninde alışılmışın dışına çıkan genç bir kadın, davul çalarak kutlamaya renk kattı. Müstakbel eşiyle birlikte müziğin ritmine kendini kaptıran gelin adayı, enerjisi ve neşesiyle davetlilerden büyük beğeni topladı.

Hayatını birleştirmeye hazırlandığı kişiyle nişanını kutlayan genç kadın, gecenin eğlencesine bizzat katılmayı tercih etti. 

Davulu eline alarak ritim tutan gelin adayı, müstakbel eşiyle karşılıklı çalarak kutlamaya farklı bir hava kattı. Genç kadının davul çalmaktaki becerisi ve kendinden emin tavırları dikkat çekti.

EĞLENCENİN TADINI ÇIKARDI

Nişan heyecanını doyasıya yaşayan genç kadın, kutlama boyunca dans ederek mutluluğunu sevdikleriyle paylaştı. 

Davetlilerin de eşlik ettiği eğlencede gelin adayının bitmek bilmeyen enerjisi öne çıktı. Çiftin neşeli anları ve genç kadının ritim konusundaki yeteneği büyük beğeni topladı.

Okurların en beğendiği yorum

“damat maşallah geniş yürekli abimiz paylşamayı seviyor negüzel”

Tüm yorumlar (16)
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    Yorumlar (16)

  • Ahmet Eke Ahmet Eke:
    ahlaksız bir davranış 11 2 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    damat maşallah geniş yürekli abimiz paylşamayı seviyor negüzel 12 0 Yanıtla
  • Ahmet Çelebi Ahmet Çelebi :
    Çıplak gezmeyı medeniyet sanıyorlar Allah sizi ıslah etsin 9 2
    LEYLAli YILANCI LEYLAli YILANCI:
    insanların giyim tercihi sizi bağlamaz 0 1
  • sevren54 sevren54:
    kesin enerjisi ve neşesi ile beğeni toplamıştır 4 0 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş Mahmut Karakuş:
    davulcular falan iyi eğlenmiş evet 3 0 Yanıtla
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