Fenerbahçe\'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle başlayan değişim, transfer çalışmalarına da yansıdı. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

TAM 3 BÖLGEYE TRANSFER İSTEĞİ

Belözoğlu'nun Başkan Aziz Yıldırım ile görüşerek öncelikli olarak stoper ve orta sahaya takviye istediği, şartların oluşması halinde sol kanada da yeni bir oyuncu alınmasının planlandığı öğrenildi.

İLK HEDEF STOPER VE ORTA SAHA

Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde önceliği stoper ve orta saha transferlerine verecek. Marco Asensio'nun yokluğunda orta sahada sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, İrfan Can'ın yükselen performansıyla bu bölgedeki sorunu geçici olarak çözdü. Ancak teknik heyet, sezonun geri kalanında yaşanabilecek sakatlıkları ve yoğun fikstürü göz önünde bulundurarak orta sahaya yeni bir oyuncu kazandırmayı planlıyor. Savunma hattında da benzer bir durum söz konusu. Ake'nin sakatlığının ardından Oppong'un gösterdiği performans teknik heyeti rahatlatsa da farklı özelliklere sahip Türk bir stoperin kadroya katılması hedefleniyor.

SOL KANAT İÇİN DE ARAYIŞ VAR

Öte yandan Fenerbahçe teknik heyeti ve yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'ndan beklenen verimi alamaması nedeniyle sol kanat için de arayışlara başladı. Şartların oluşması halinde bu pozisyona da takviye geleceği belirtildi.