COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi sırasında İklim Bakanı Chris Bowen ile yaptığı özel konuşmanın mikrofon açıkken kaydedilmesiyle gündeme geldi. İkilinin cep telefonunun vücuda yakın taşınması üzerine yaptığı müstehcen şaka bütün salonda duyuldu.

MİKROFONUN AÇIK OLDUĞUNU FARK ETMEDİLER

Avustralya Başbakanı Albanese, konuşma öncesinde cep telefonunun göğüs cebinde taşınmasının kalp ritmini etkileyebileceğini söyleyerek Bowen’ı uyardı. Bowen ise telefonunu pantolon cebinde taşımaktan daha fazla endişe duyduğunu dile getirdi.

Bunun üzerine Albanese, bakanın özel bölgesine atıfta bulunan müstehcen bir şaka yaptı. Bowen da aynı üslupla karşılık vererek söz konusu bölgenin kalpten bile daha önemli olduğunu söyledi. İki isim konuşmanın ardından gülüşürken mikrofonların açık olduğunu fark etmedi.

Ortaya çıkan durum Başbakan Albanese'yi çok güldürdü

BAŞBAKANLIK KONUŞMAYI ŞAKALAŞMA OLARAK NİTELEDİ

Avustralya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, iki ismin toplantılar arasında şakalaştığı belirtildi. Çevre Bakanı Murray Watt da gazetecilere yaptığı değerlendirmede, yaşananları iki meslektaşın kendi arasında yaptığı bir şakalaşma olarak nitelendirdi.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Albanese, daha önce katıldığı bir podcast yayınında şarkıcı Kylie Minogue hakkında kullandığı müstehcen ifadeler nedeniyle eleştirilmiş ve ardından özür dilemişti. Başbakanın Japonya ziyareti sırasında kendisine hediye edilen kavunlarla ilgili yaptığı esprili yorum da tartışma konusu olmuştu.