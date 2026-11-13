Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı

Dünyanın en iyi peynirini belirlemek için İspanya'da düzenlenen yarışmada binlerce ürün kıyasıya mücadele etti. Jüri üyelerinin tat, koku ve doku gibi özelliklerini değerlendirdiği peynirler arasından birinciliği Fransa'dan gelen 24 aylık Comté kazandı.

45 ÜLKEDEN 5 BİN 330 PEYNİR YARIŞTI

İspanya'nın Córdoba kentinde düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri (World Cheese Awards), dünyanın farklı ülkelerinden peynir üreticilerini bir araya getirdi. Perşembe günü gerçekleştirilen yarışmaya 45 ülkeden toplam 5 bin 330 peynir katıldı. İtalya, İsviçre, İspanya ve Fransa gibi peynir üretiminde öne çıkan ülkelerin ürünleri, dünyanın en iyisi seçilmek için yarıştı. Yarışma alanında masalara yerleştirilen peynirler, uzman jüri üyeleri tarafından tek tek incelendi. Değerlendirmelerde ürünlerin lezzeti kadar kokusu, görünümü, dokusu ve ağızda bıraktığı his de dikkate alındı.

DÜNYANIN EN İYİ PEYNİRİ FRANSA'DAN ÇIKTI

Binlerce peynirin yarıştığı organizasyonda birincilik, Fransa'nın Franche-Comté bölgesinde üretilen 24 aylık Comté peynirinin oldu. Pastörize edilmemiş inek sütünden yapılan sert peynir, kendine özgü fındıksı aroması ve katmanlı lezzetiyle jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Kazanan peynir, İsviçre sınırına yakın Jura bölgesindeki Fort des Rousses tesislerinde olgunlaştırıldı. 1907 yılında kurulan aile şirketi JuraFlore tarafından hazırlanan peynirin 2 yıl boyunca bekletilmesi, lezzetinin gelişmesinde belirleyici rol oynadı.

ÜÇ PEYNİR AYNI PUANI ALDI! KAZANANI KÜÇÜK FARK BELİRLEDİ

Yarışmanın finalinde heyecan son ana kadar sürdü. İlk turda Super Gold ödülünü kazanan peynirler bir üst aşamaya yükseldi. Ardından sahnede gerçekleştirilen canlı tadımda 14 jüri üyesi şampiyonu belirlemek için puanlama yaptı. Jüri üyelerinin her biri peynirlere yedi üzerinden puan verdi. Fransız Comté peyniri, İsviçre yapımı bir dağ peyniri ve daha genç bir Fransız koyun sütü peyniri 81'er puanla eşitlendi. Üç peynirin aynı puana ulaşması üzerine eşitliği bozacak değerlendirme yapıldı. Comté, jüri üyelerinden aldığı puanlar arasındaki farkın en düşük olması sayesinde birinciliğe ulaştı.

ŞAMPİYON PEYNİRİN SIRRI 2 YILLIK BEKLEYİŞ

Dünya Peynir Ödülleri'nin sunucusu ve peynir yazarı Patrick McGuigan, kazanan peynirin lezzetinde olgunlaşma süresinin büyük önem taşıdığını anlattı. McGuigan'a göre peynir üretiminde süt, başlangıç kültürleri, peynir mayası ve tuz kadar zaman da önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor.