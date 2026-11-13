Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Bursa ve Bitlis'teki dosyaların açıklığa kavuşturulduğunu söyleyen Bakan Gürlek, "Yıllar önce işlenen cinayetlerin aydınlatılması, geride kalan ailelerin cevapsız sorularına yanıt bulunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bursa ve Bitlis'te yıllar önce işlenen 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, yürütülen çalışmalar sonucunda her iki ildeki dosyaların da açıklığa kavuşturulduğunu belirtti.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR CİNAYETİN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Gürlek, geçmişteki cinayetleri çözmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir cinayetin üzerinin zamanla örtülmesine izin vermeyeceğiz! 76 dosyada 83 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık!

Yıllar önce işlenen cinayetlerin aydınlatılması, geride kalan ailelerin cevapsız sorularına yanıt bulunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

"ÜÇ AYRI CİNAYET DOSYASINI YENİDEN ELE ALDIK"

Bu amaçla, Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle Bursa ve Bitlis’te 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan üç ayrı cinayet dosyasını yeniden ele aldık.

Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarını birlikte değerlendirdik. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledik.

Bursa/Mustafakemalpaşa | Mehmet Arıcan-16 Yıllık Faili Meçhul

Mustafakemalpaşa’da 2010 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş hâlde bulunan Mehmet Arıcan’ın dosyasında HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklandı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bitlis/Tatvan | Kimliği Belirlenemeyen Kadın-20 Yıllık Faili Meçhul

Tatvan’da 2006 yılında başından ateşli silahla vurulmuş hâlde yol kenarında bulunan kadının dosyasında DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanları yeniden incelendi.

4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yurt dışında bulunan firari şüpheli hakkında yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürerken maktulün kimliğinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bursa/Kestel | Mehmet Şahinoğlu-14 Yıllık Dosya

2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu’nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 2015 yılında Kestel’de bulunan yanmış insan kemiklerine yönelik adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden ele alındı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Mustafakemalpaşa, Tatvan ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüze; Bursa, Tatvan ve Mustafakemalpaşa İl-İlçe Jandarma Komutanlıklarımıza, JASAT ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte işlenen cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya, adaletin tecellisi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."

Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Okurların en beğendiği yorum

“Ayakabı kutularının arkasındakilerde aydınlandı mı ?”

Tüm yorumlar (1)
Akın Gürlek3. SayfaCinayetGüncelBitlisGürlekBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Deir Bakìr Deir Bakìr:
    Ayakabı kutularının arkasındakilerde aydınlandı mı ? 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park’ta oynanacak Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park'ta oynanacak
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
Otobüs hızla yaklaşıyordu: Murat Yıldırım genç kızı son anda çekti Otobüs hızla yaklaşıyordu: Murat Yıldırım genç kızı son anda çekti
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
23 yıl 5 aylık cezaevi firarisi banyo kapısının arkasında yakalandı 23 yıl 5 aylık cezaevi firarisi banyo kapısının arkasında yakalandı
Bakan Kurum’un önünü kesti Küçük çocuğun talebi gülümsetti Bakan Kurum'un önünü kesti! Küçük çocuğun talebi gülümsetti
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
Fatih’te iki kadını sokakta darbeden şüpheliler gözaltına alındı Fatih'te iki kadını sokakta darbeden şüpheliler gözaltına alındı
Restoranda 83 bin TL’lik hesap: Fatih Terim’in ödeme yöntemi konuşuluyor Restoranda 83 bin TL'lik hesap: Fatih Terim'in ödeme yöntemi konuşuluyor
Sergen Yalçın’ın kolunda servet yatıyor Fiyatı inanılmaz Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz
18:37
AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala’ya üst mahkemeden de ret
AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala'ya üst mahkemeden de ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:43
Restoranda 83 bin TL’lik hesap: Fatih Terim’in ödeme yöntemi konuşuluyor
Restoranda 83 bin TL'lik hesap: Fatih Terim'in ödeme yöntemi konuşuluyor
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
17:17
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
17:05
Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz
Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
15:29
Trabzon’da bir garip İsrail protestosu Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Trabzon'da bir garip İsrail protestosu! Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
14:44
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 19:25:52. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android