TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü

Pakistan'da TikTok videosu çekmek için kafesinden çıkarılan dişi kaplan, 19 yaşındaki Talha'ya saldırarak ölümüne neden oldu. Gencin ailesinin gözleri önünde yaşanan korkunç olayın ardından hayvan çiftliğinin sahibi ile çekim için kaplanın serbest bırakılmasını isteyen sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

Pakistan'ın Lahor bölgesindeki Kahna'da meydana gelen olay, sosyal medya uğruna alınan tehlikeli kararların nasıl bir faciaya dönüşebileceğini gözler önüne serdi.

İddiaya göre sosyal medya içerik üreticisi Norman Hassan, bir yaban hayatı üretim çiftliğinde TikTok videosu çekmek istedi. Çekim için çiftlikte bulunan dişi kaplanın kafesinden çıkarılmasını talep etti.

Ancak çekim sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Kaplan, o sırada çiftlikte bulunan 19 yaşındaki Talha'ya saldırdı. Ağır yaralanan genç, acil olarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Babası ve kardeşi korkunç saldırıya tanık oldu

Talha'nın babası ve Hashim isimli erkek kardeşinin de söz konusu çiftlikte çalıştığı öğrenildi. İki aile üyesi, genç adamın kaplanın saldırısına uğradığı korkunç anlara tanıklık etti.

Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. Çiftliğin sahibi Fayyaz ile sosyal medya fenomeni Norman Hassan gözaltına alındı.

Yaralarını köpek saldırısına bağlamaya çalıştığı öne sürüldü

Soruşturma sırasında dikkat çeken bir başka iddia da ortaya çıktı. Polis, Hassan'ın Talha'nın aldığı yaraları başlangıçta bir köpek saldırısının sonucuymuş gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Ancak yapılan incelemede, gencin yaralarının bir köpek tarafından değil, dişi kaplanın saldırısı sonucunda meydana geldiği belirlendi.

Saldırgan hayvanın Yaban Hayatı Dairesi'ne teslim edildiği açıklandı. Yetkililer ayrıca çiftliğin kaplanı bünyesinde barındırmak için gerekli ruhsat ve izinlere sahip olup olmadığını da araştırıyor.

Polisten TikTok açıklaması: İnsan hayatından önemli değil

Lahor polisi, olayın ardından yaptığı açıklamada sosyal medya uğruna insan hayatının tehlikeye atılmasına sert tepki gösterdi.

Yetkililer açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“TikTok tutkusu, bir insanın hayatından daha önemli olamaz. Hiç kimsenin hobi veya eğlence adına insan hayatını tehlikeye atmasına izin verilemez.”

Polis ayrıca olayın gerçeklerini gizlemeye yönelik girişimlerin ve ihmallerin tüm yönleriyle soruşturulacağını belirtti.

Kahna polisi, çiftliğin sahibi Fayyaz ile TikTok içerik üreticisi Norman Hassan'ın gözaltına alındığını doğruladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.