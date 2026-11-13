Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı - Son Dakika
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Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı

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Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
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Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
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Telefon yasağını protesto eden işçilerin İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası önündeki eyleminde konuşma yapan bir işçi, fabrika yetkilisi oldukları iddia edilen iki kişi tarafından itildi. Arkadaşlarına sahip çıkan işçiler iki kişiyi darbetti; ikili arkasına bakmadan fabrikaya kaçtı. Fabrikada 9 Kasım'daki patlamada 18 işçi hayatını kaybetmişti.

Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası önünde, yönetimin getirdiği cep telefonu yasağına tepki gösteren işçilerin eyleminde gerginlik yaşandı. Eylem sırasında yaşanan arbede, cep telefonu kamerasına yansıdı.

KONUŞMA YAPAN İŞÇİ İTİLDİ

Fabrika önünde telefon yasağına tepki göstermek için konuşma yapan bir işçi, iki kişi tarafından itildi. Bu sırada fabrika önünde servis otobüslerinin yanında çok sayıda işçi bulunuyordu.

Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı

İŞÇİLER ARKADAŞLARINA SAHİP ÇIKTI

İşçinin itilmesi üzerine olay yerinde toplanan işçiler, arkadaşlarına sahip çıkarak müdahalede bulunan kişileri darbetti. Konuşma yapan işçiyi iten ve fabrika yetkilisi oldukları iddia edilen iki kişi, linç edilmekten zor kurtuldu.

Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı

Görüntülerde bazı işçilerin iki kişiyi darbettiği, bazı işçilerin ise araya girmeye çalıştığı görüldü. Darbedilen iki kişi, arkalarına bile bakmadan fabrikaya doğru kaçtı. Arbede, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı

TELEFON YASAĞINA TEPKİ

Fabrika yönetimi, sabah vardiyasına gelen işçilerden telefonlarını güvenlik noktasındaki kutulara bırakmalarını istedi. Uygulamanın, patlamaya ilişkin soruşturmada hakkında ev hapsi kararı verilen HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın talimatıyla getirildiği duyuruldu. Telefonlarını teslim etmeyi reddeden işçiler iş bırakarak fabrika önündeki yolu trafiğe kapattı. İşçiler yas izni, ücretli izin ve bağımsız denetim talep ediyor.

18 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelikhane bölümünde 9 Kasım’da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmış, Başaran ile 1 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

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Kaynak: İHA
Cep TelefonuDemir ÇelikAliağaGüncelGündemİzmirSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Vanlisen Vanlisen:
    Bir ay sonra yetkililer onlara müdahale edenleri bulup hem dövecekler hem işlerine en son verecek ve bunların hiçbirimizin haberi olmayacak. 600 700 milletvekiline selam olsun 2 0
  • rff75vdpzp rff75vdpzp:
    kraldan fazla kralcı varsa yönetici yetkili filan demeden işten atacaksın, işçilerin eline sağlık. 1 0 Yanıtla
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