Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı

Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası önünde, yönetimin getirdiği cep telefonu yasağına tepki gösteren işçilerin eyleminde gerginlik yaşandı. Eylem sırasında yaşanan arbede, cep telefonu kamerasına yansıdı.

KONUŞMA YAPAN İŞÇİ İTİLDİ

Fabrika önünde telefon yasağına tepki göstermek için konuşma yapan bir işçi, iki kişi tarafından itildi. Bu sırada fabrika önünde servis otobüslerinin yanında çok sayıda işçi bulunuyordu.

İŞÇİLER ARKADAŞLARINA SAHİP ÇIKTI

İşçinin itilmesi üzerine olay yerinde toplanan işçiler, arkadaşlarına sahip çıkarak müdahalede bulunan kişileri darbetti. Konuşma yapan işçiyi iten ve fabrika yetkilisi oldukları iddia edilen iki kişi, linç edilmekten zor kurtuldu.

Görüntülerde bazı işçilerin iki kişiyi darbettiği, bazı işçilerin ise araya girmeye çalıştığı görüldü. Darbedilen iki kişi, arkalarına bile bakmadan fabrikaya doğru kaçtı. Arbede, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

TELEFON YASAĞINA TEPKİ

Fabrika yönetimi, sabah vardiyasına gelen işçilerden telefonlarını güvenlik noktasındaki kutulara bırakmalarını istedi. Uygulamanın, patlamaya ilişkin soruşturmada hakkında ev hapsi kararı verilen HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın talimatıyla getirildiği duyuruldu. Telefonlarını teslim etmeyi reddeden işçiler iş bırakarak fabrika önündeki yolu trafiğe kapattı. İşçiler yas izni, ücretli izin ve bağımsız denetim talep ediyor.

18 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelikhane bölümünde 9 Kasım’da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmış, Başaran ile 1 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.