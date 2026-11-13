Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika\'da! General KIZILELMA\'yı yakından inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika\'da! General KIZILELMA\'yı yakından inceledi
Haber Videosu

Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda Türkiye'nin geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA dikkat çekti. Fuarda bir Afrikalı generalin KIZILELMA'yı yakından incelediği anlar kameraya yansıdı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik dönüşümünün önemli örneklerinden biri olan KIZILELMA, jet motorlu yapısı, düşük radar görünürlüğü hedefi ve insansız hava muharebesi kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

Mali'nin başkenti Bamako'da gerçekleştirilen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı, Türk savunma sanayisinin Afrika'daki görünürlüğünü artıran etkinliklerden biri oldu. Fuarda sergilenen Bayraktar KIZILELMA, ziyaretçilerin dikkatini çeken sistemler arasında yer aldı.

Fuardan paylaşılan görüntülerde Afrikalı bir generalin KIZILELMA'nın sergilendiği alanda incelemelerde bulunduğu görülüyor. Generalin kimliği ve hangi ülkenin silahlı kuvvetlerini temsil ettiği ise henüz doğrulanmış değil. Görüntüler, bir satın alma anlaşması yapıldığı anlamına gelmiyor.

TÜRKİYE'NİN İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI PROJELERİNDEN BİRİ

Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, Türkiye'nin jet motorlu insansız savaş uçağı projelerinin başında geliyor. Geleneksel silahlı insansız hava araçlarından farklı olarak yüksek sürat, hava muharebesi ve gelişmiş görev sistemleri için tasarlanan platform, Türkiye'nin insansız havacılık alanındaki çalışmalarında yeni bir aşamayı temsil ediyor.

İlk uçuşunu 14 Aralık 2022'de gerçekleştiren KIZILELMA, sonraki yıllarda farklı prototiplerle uçuş testlerine devam etti. Projede aerodinamik performansın geliştirilmesi, uçuş kontrol sistemlerinin olgunlaştırılması, aviyonik entegrasyon ve görev kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

SADECE YER HEDEFLERİ İÇİN TASARLANMADI

KIZILELMA'nın en önemli özelliklerinden biri, yalnızca karadaki hedeflere yönelik görevler için değil, hava muharebesi için de geliştirilmesi.

Platformun tasarım hedefleri arasında hava-hava mühimmatı kullanımı, hava-yer taarruz görevleri, keşif ve gözetleme faaliyetleri ile insanlı savaş uçaklarıyla koordineli operasyonlar bulunuyor.

İnsansız yapısı sayesinde pilotun fiziksel olarak uçakta bulunmasını gerektirmeyen KIZILELMA, geleceğin hava harekâtlarında insanlı ve insansız platformların birlikte kullanılmasına yönelik çalışmalar açısından da önem taşıyor.

RADARA YAKALANMA OLASILIĞINI AZALTAN TASARIM

KIZILELMA'nın dikkat çeken özellikleri arasında düşük radar görünürlüğü hedefiyle geliştirilen gövde tasarımı ve mühimmatlarını gövdesinin içinde taşıyabilmesi bulunuyor. Bu özellikler, radar tarafından tespit edilme olasılığını azaltmayı amaçlıyor.

Baykar'ın açıkladığı teknik verilere göre KIZILELMA'nın azami kalkış ağırlığı 8,5 ton, faydalı yük kapasitesi ise 1,5 ton seviyesinde bulunuyor. Platformun azami hız hedefi Mach 0,9 olarak belirtiliyor. Bu değer, ses hızına yakın bir uçuş kabiliyetine karşılık geliyor.

2026'DA FÜZEYLE HEDEFİ VURDU

KIZILELMA, geliştirme sürecinde önemli silah entegrasyon testlerini de tamamladı. Temmuz 2026'da Amasya'nın Merzifon ilçesinde gerçekleştirilen testte, Roketsan tarafından geliştirilen JET-230 süpersonik füzesiyle belirlenen hedef başarıyla vuruldu.

Aynı ay Çorlu'da yapılan denemelerde ise KIZILELMA, gövde içindeki mühimmat yuvasından TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarını kullanarak hedeflere isabet sağladı. Böylece platformun farklı mühimmatları kullanabilmesine yönelik testlerde önemli aşamalar kaydedildi.

MALİ BAYRAĞININ RENKLERİYLE SERGİLENDİ

BAMEX 2026'da KIZILELMA'nın Mali bayrağının renkleriyle hazırlanan bir modeli de sergilendi. Ev sahibi ülkeye yönelik bu sunum, fuarın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Ancak KIZILELMA'nın Mali renkleriyle sergilenmesi, bu ülkeye satış yapıldığı anlamına gelmiyor. Baykar veya Mali makamları tarafından KIZILELMA için imzalanmış bir satın alma anlaşması açıklanmadı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDEN AFRİKA ÇIKARMASI

9-13 Kasım tarihlerinde düzenlenen BAMEX 2026, Afrika ülkelerinin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik teknolojileri bir araya getirdi.

Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından organize edilen fuara Türkiye'den 20'den fazla savunma sanayisi şirketi katıldı. Baykar'ın yanı sıra ASELSAN ve Roketsan gibi şirketler de ürünlerini tanıttı.

Baykar, KIZILELMA'nın yanında Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI platformlarını da fuarda sergiledi. Mali'nin hâlihazırda Türk yapımı insansız hava araçlarını kullanması, iki ülke arasındaki savunma sanayisi ilişkilerini de öne çıkarıyor.

Fuarın ilk üç gününde sistemler sergilenirken 12 ve 13 Kasım'da Bamako yakınlarındaki Koulikoro bölgesinde saha gösterimleri düzenlenmesi planlandı.

KIZILELMA'NIN AFRİKA'DAKİ GELECEĞİ MERAK KONUSU

KIZILELMA'nın BAMEX 2026'da sergilenmesi, Türkiye'nin insansız savaş uçağı teknolojisini Afrika'daki askerî heyetlere tanıtması açısından önem taşıyor.

Platformun gelecekte Afrika ülkelerinin envanterine girip girmeyeceği ise yapılabilecek anlaşmalara ve ülkelerin savunma ihtiyaçlarına bağlı olacak.

Türkiye'nin geliştirdiği jet motorlu insansız savaş uçağının Bamako'da ilgi görmesi, Türk savunma sanayisinin uluslararası fuarlardaki varlığını bir kez daha ortaya koydu.

KızılelmaTürkiyeBamakoAfrikaMaliyeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Fatma Şahin, “Savaş çıkacak“ diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti Öğrencilerin başına çöp döktü Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti! Öğrencilerin başına çöp döktü
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
Mert Fırat’tan dünya liderlerine gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti Mert Fırat'tan dünya liderlerine gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti
Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım Bakanlık anında düğmeye bastı Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
11:35
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
11:31
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
11:22
Galatasaray’da Osimhen müjdesi Beşiktaş derbisi için karar verildi
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi
11:11
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
10:57
İspanyollar Arda Güler’i yere göğe sığdıramadı Messi ve Beckham dediler
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
10:46
İzmir’deki HABAŞ’ın patronuna 80’den fazla lüks otomobil iddiası
İzmir'deki HABAŞ'ın patronuna 80'den fazla lüks otomobil iddiası
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:26
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
10:00
Telefon alacaklar dikkat Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak
09:29
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 13:23:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android