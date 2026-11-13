Yurt dışı telefonun avantajı kalmayacak, IMEI harcı 2027'de 69 bin 358 TL olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yurt dışı telefonun avantajı kalmayacak, IMEI harcı 2027'de 69 bin 358 TL olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yurt dışı telefonun avantajı kalmayacak, IMEI harcı 2027\'de 69 bin 358 TL olacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt harcı 2027'de yüzde 27,83 artışla 69 bin 358 TL olacak. MOBİSAD Başkanı Turnacı, artışı desteklediklerini belirterek yurt dışından telefon almanın fiyat avantajının kalmayacağını söyledi.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt harcı, 2027 yılında yaklaşık bin 390 dolara denk düşen 69 bin 358 TL'ye çıkacak. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, IMEI kayıt ücretinin yeniden değerleme oranında yüzde 27,83 artışını on binlerce çalışanı olan mobil pazarı ve vergi gelirleri yönünden desteklediklerini belirterek, yurt dışından telefon almanın fiyat yönünden avantajının kalmayacağını söyledi. Turnacı, dolar kuru artışı, küresel riskler ve tedarik kaynaklı sorunlar nedeniyle cep telefonu fiyatlarının arttığını kaydederek, bu koşullar altında izleyen aylarda da yeni zamların gündeme geleceğini vurguladı.

3 Kasım'da açıklanan, ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin ardından 2027 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2027 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 27,83 oranında zamlanacak. Yeni yılda yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt harcı da yüzde 27,83 oranında artacak. Bu yıl 54 bin 258 TL olan kayıt ücreti, yeni yılda 15 bin 100 TL artarak 69 bin 358 TL'ye yükselecek.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ANKA Haber Ajansı'na, IMEI kayıt ücretlerine yapılacak zammı ve ekonomide yaşanan sorunların sektöre etkisini değerlendirdi.

Turnacı, IMEI kayıt ücretinin yeniden değerleme oranında yüzde 27,83 artışını desteklediklerini belirterek, "Bu sektörde on binlerce kişi çalışıyor. İç piyasa dinamikleri, mobil pazarı ve yurt içinde yapılacak alış verişin vergi gelirleri üzerindeki olumlu etkisi yönünden bu artışı tercih ediyoruz" dedi. Turnacı, 2027 yılında IMEI kayıt ücretinin 69 bin 358 TL'ye çıkmasının beklendiğini belirterek, "Yurt dışından telefon almanın fiyat yönünden avantajı kalmayacak. 2026 yılında da bu avantaj büyük ölçüde azalmıştı" diye konuştu.

YENİ ZAMLAR KAPIDA

Turnacı, dolar kuru artışı, küresel riskler ve tedarik kaynaklı sorunlar nedeniyle cep telefonu fiyatlarının arttığını kaydederek, bu koşullar altında izleyen aylarda da yeni zamların gündeme geleceğini vurguladı. Turnacı, vatandaşın telefon ihtiyacını, zamlardan etkilenmemesi için en erken sürede karşılamasını önerdi.

Turnacı, ekonomide yaşanan gelişmeler ve fon soruşturmasının cep telefonu piyasasına etkisine ilişkin soru üzerine, piyasada bir durgunluk olduğunu, ekonomide yaşanan gelişmelerin mobil pazarını da etkilediğini söyledi.

Turnacı, Türkiye'de yıllık 11-12 milyon cep telefonunun satıldığını, durgunluğa karşın bu yıl da buna yakın bir düzeyin yakalanabileceğini  vurguladı.

Kaynak: ANKA
Cep TelefonuTeknolojiEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı
Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Ormanda yasak aşk Karısı konumundan bulup bastı Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı
4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay Facia büyüyebilirmiş 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay! Facia büyüyebilirmiş
Acemi Cadı’nın Ceren’i yıllar sonra ortaya çıktı Yeni mesleği şaşırttı Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı Listede eski belediye başkanı var Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var
10:10
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın’a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
09:46
Seferler iptal, uyarılar peş peşe İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
09:42
A Milli Takım’da 44 yıl sonra bir ilk Tarihe geçen kötü seri
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
09:35
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde Duru Nayman yalnız bırakmadı
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
09:29
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 10:19:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Yurt dışı telefonun avantajı kalmayacak, IMEI harcı 2027'de 69 bin 358 TL olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android