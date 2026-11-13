İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler - Son Dakika
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İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

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İspanyollar Arda Güler\'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
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A Milli Futbol Takımımızın Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Arda Güler'in attığı muhteşem frikik golü, İspanyol basınından büyük övgü aldı. Real Madrid forması giyen milli yıldızın golü Lionel Messi ve David Beckham'ın unutulmaz frikiklerine benzetilirken, bazı yayınlarda Puskas Ödülü adaylığı da konuşulmaya başlandı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci maçında Türkiye, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırladı. Mücadelenin 20. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, ceza sahası yayının gerisinden yaptığı muhteşem vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara gönderdi. Ay-yıldızlılar karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılsa da Arda Güler'in golü, İspanyol basınında geniş yer buldu.

MARCA: MESSI'NİN GOLÜNÜ HATIRLATTI

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, Arda Güler'in golünü Lionel Messi'nin 2019 yılında Barcelona formasıyla Liverpool'a karşı attığı unutulmaz frikik golüne benzetti.

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

Gazete, Real Madridli yıldızın Belçika karşısında kaleci Lammens'e şans tanımayan olağanüstü bir vuruşa imza attığını belirtti. Arda Güler'in son dönemdeki başarılı performansına da dikkat çekildi.

MUNDO DEPORTIVO: ARDA GÜLER BİR DAHİ

Mundo Deportivo ise milli futbolcu için "Arda Güler bir dahi" ifadesini kullandı. İspanyol gazetesi, genç yıldızın uzak mesafeden yaptığı vuruşun gücüne, topun izlediği kavise ve ağlarla buluşma şekline dikkat çekti. Golün, Messi'nin Liverpool karşısındaki ikonik frikiğini hatırlattığı vurgulandı.

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

AS: SÜPER GÜLER TEK BAŞINA YETMİYOR

AS gazetesi, "Süper Güler tek başına yetmiyor" başlığıyla milli futbolcunun performansını değerlendirdi. Arda Güler'in sahada etkili bir oyun ortaya koyduğunu belirten gazete, genç yıldızın hem takım arkadaşlarına pozisyon hazırladığını hem de gol aradığını aktardı. Haberde, Lammens'in frikik golünde yapabileceği bir şey olmadığı ifade edildi.

20MINUTOS: TÜRK SİHİRBAZDAN ŞAHESER

20minutos, Arda Güler'in golünü bir sanat eserine benzetirken milli futbolcu için "Türk sihirbaz" ifadesini kullandı. Haberde, Real Madridli yıldızın serbest vuruştan kaydettiği golle izleyenleri büyülediği ve Belçika kalecisinin tüm çabasına rağmen topa müdahale edemediği belirtildi.

SPORT: ARDA GÜLER TÜRKİYE'Yİ TEK BAŞINA SIRTLAYAMAZ

Sport gazetesi ise Arda Güler'in olağanüstü performansının Türkiye'ye galibiyet için yetmediğine dikkat çekti. Gazete, genç yıldızın takımını maçın belirli bölümlerinde taşıdığını ancak tek başına sonuca etki edemediğini belirtti.

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

CADENA SER: İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Cadena SER, Arda Güler'in Real Madrid'deki yükselişini milli takım formasıyla da sürdürdüğünü yazdı. Genç futbolcunun Belçika karşısında attığı frikik golünün stadyumda büyük coşku yarattığı ve dünya çapında dikkat çektiği ifade edildi.

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

OKDIARIO: BECKHAM TARZI BİR GOL

OkDiario ise Arda Güler'in golünü bu kez İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham'ın frikiklerine benzetti. Haberde, milli yıldızın 25 metrenin üzerinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşun kalenin üst köşesine gittiği belirtilerek "Arda, Real Madrid için çözümün kendisi olduğunu kanıtlıyor" değerlendirmesi yapıldı.

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

PUSKAS ÖDÜLÜ İÇİN ADI ANILMAYA BAŞLANDI

NTN24, Arda Güler'in golünü Puskas Ödülü ihtimali üzerinden değerlendirdi. Haberde, Belçika karşısında kaydedilen muhteşem frikiğin yılın en güzel golleri arasında gösterilmeye başlandığı aktarıldı. Milli yıldızın golü henüz resmî bir Puskas Ödülü adaylığı anlamına gelmese de yapılan yorumlar, vuruşun uluslararası basında gördüğü ilgiyi ortaya koydu.

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
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    Yorumlar (1)

  • Kartal Doğan Kartal Doğan:
    Koskoca Türkiyede futbolcu yok gibi bu Sergen efendi de aynı kadro aynı tas aynı hamam ! Barış gibi son vuruşu yapamayan garip bir oyuncularla, Pas olayını sadece defansta sağa sola top çevirip sonrada kaleciye pas atma futbol değil ! Emre Can adamlara top kaptıracak diye ödümüz kopuyor. Ya arkadaş hiçmi PSG'nin falan maçlarını izlemiyorsunuz ! İleri uçta Mbappe gibi depara çıkan bir futbolcu yok, Üç dört çalım ile adam geçmeye kalkmak takım oyunu değil. O paraları Yılmaz Vural vurala versinler bunlardan daha iyi takım kurar ve oynatır. 0 0
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