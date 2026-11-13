Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın sözleri İsrail\'i rahatsız etti! Ankara\'dan sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze'deki insani krize dikkat çekerek İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştirdi. Erdoğan'ın uluslararası kamuoyuna yaptığı çağrının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın uluslararası bir forumu İsrail'e karşı kullandığını savundu. Bakanlık ayrıca Gazze'deki yıkımdan Hamas'ı sorumlu tuttu. İsrail yönetiminin açıklamalarına Türkiye'den peş peşe yanıtlar verildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SERT YANIT

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Bakanlık, İsrail yönetiminin açıklamalarını gerçekleri gizlemeye yönelik girişimler olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in, Cumhurbaşkanı'mıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, kendi yöneticilerinin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil ediyor."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin açılışında İsrail'in politikalarını yeniden uluslararası kamuoyunun dikkatine sunduğu belirtilerek Türkiye'nin Filistin halkının ve diğer mağdur toplulukların yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

ÖMER ÇELİK: KATLİAMLARI ÖRTBAS EDEMEYECEKSİNİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail yönetiminin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nde insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına konuştuğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir."

Çelik, İsrail yönetiminin suçlamalarla Gazze'de yaşananları gizleyemeyeceğini savunarak Türkiye'nin Filistin halkına desteğinden geri adım atmayacağını ifade etti.

GAZZE'DE HASTANEYE SALDIRI: 6 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Diplomatik gerilimin yaşandığı sırada Gazze'den yeni saldırı haberleri geldi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Nasır Hastanesini hedef aldı. Hastanenin cerrahi ve yoğun bakım servislerinin vurulduğu saldırıda biri çocuk, biri doktor olmak üzere 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'nin farklı bölgelerinde de sivillere yönelik ateş açıldığı ve gün içinde yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye ulaştığı aktarıldı.

Saldırıların, ateşkesin devam ettiği belirtilen bir dönemde yaşanması dikkat çekti.

BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERE SALDIRI

İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar yaşandığı bildirildi.

Ramallah çevresinde İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ait evlere ve zeytin bahçelerine saldırdığı, bazı mülklere el koymaya çalıştığı aktarıldı.

Saldırılara karşı çıkan Filistinlilere İsrail askerleri tarafından göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermilerle müdahale edildiği belirtildi.

Bölgede hayvanların üzerine zehirli madde püskürtüldüğü ve çok sayıda koyunun telef olduğu da öne sürüldü.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNDEN ÇARPICI GAZZE RAPORU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların boyutuna ilişkin veriler açıkladı.

DSÖ'nün aktardığı bilgilere göre Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sağlık hizmetlerini hedef alan 1.056 saldırı belgelendi. Bu saldırılarda toplam 1.010 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık çalışanlarının ve hastanelerin hedef alınması, Gazze'deki insani krizin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

İSRAİL'E KARŞI 1 MİLYONDAN FAZLA İMZA TOPLANDI

Avrupa'da da İsrail'e yönelik tepkiler sürüyor. Avrupa Vatandaş Girişimi kapsamında, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması talebiyle 1 milyondan fazla imza toplandı.

Toplanan imzalar Avrupa Komisyonuna sunulurken girişim, AB'nin İsrail ile ilişkilerinde yeni adımlar atması yönündeki talepleri yeniden gündeme taşıdı.

TÜRKİYE'NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 53 ÜLKE VE KURULUŞTAN ÇAĞRI

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 53 ülke ve kuruluş, İsrail'de kurulacak yeni hükümete Gazze konusunda ortak çağrıda bulundu.

Yayımlanan açıklamada Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılması, sağlık çalışanları ve tesislerine yönelik saldırıların durdurulması ve saldırılara ilişkin şeffaf ceza soruşturmaları başlatılması istendi.

Ayrıca sorumluların hesap vermesi, uluslararası heyetlerin ve gazetecilerin bölgeye erişiminin engellenmemesi gerektiği vurgulandı.