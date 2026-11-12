Sergen Yalçın\'a eski sözü hatırlatıldı: Barış Alper sol açıkta oynadı

Sergen Yalçın'a eski sözü hatırlatıldı: Barış Alper sol açıkta oynadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belçika'ya kaybedilen UEFA Uluslar Ligi maçında A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Barış Alper Yılmaz'ı sol açıkta oynattı. Sakat Zeki Çelik'in yerine sağ bekte kanat oyuncusu Oğuz Aydın görev aldı; iki gol de bu kanattan geldi. Futbolseverler, Yalçın'ın yorumculukta Barış Alper'i sağ bek için önerdiği videoları yeniden paylaştı.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika mağlubiyetinin ardından Sergen Yalçın'ın kadro tercihleri futbol kamuoyunun odak noktasına yerleşti. Zeki Çelik'in yokluğunda savunmanın sağını orijinal mevkisi hücum olan Oğuz Aydın'a emanet eden tecrübeli çalıştırıcı, maç boyunca bu bölgede yaşanan savunma zaaflarına engel olamadı.
BARIŞ ALPER YILMAZ TERCİHİ
Kalesinde gördüğü iki golü de sağ kanattan geliştiren Belçika atakları sonrası yiyen Ay-yıldızlılarda, gözler Barış Alper Yılmaz'a çevrildi. Geçmişte Galatasaray'da sağ bek olarak da görev yapan milli yıldızın, bu maçta sol açıkta kullanılması eleştirileri beraberinde getirdi.
O SÖZLERİ YENİDEN HATIRLANDI
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolseverler, Sergen Yalçın'ın televizyon yorumculuğu döneminde Barış Alper için kullandığı "En iyi verimi sağ bekte verir, orada oynamalı" ifadelerinin yer aldığı videoları yeniden paylaşarak deneyimli teknik adama tepki gösterdi.
“Barış bozuk saat misali 10 maçta 1 kere iyi oynar.”Tüm yorumlar (7)
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