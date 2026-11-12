Sergen Yalçın'a eski sözü hatırlatıldı: Barış Alper sol açıkta oynadı - Son Dakika
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Sergen Yalçın'a eski sözü hatırlatıldı: Barış Alper sol açıkta oynadı

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Sergen Yalçın\'a eski sözü hatırlatıldı: Barış Alper sol açıkta oynadı
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7 yorum

Belçika'ya kaybedilen UEFA Uluslar Ligi maçında A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Barış Alper Yılmaz'ı sol açıkta oynattı. Sakat Zeki Çelik'in yerine sağ bekte kanat oyuncusu Oğuz Aydın görev aldı; iki gol de bu kanattan geldi. Futbolseverler, Yalçın'ın yorumculukta Barış Alper'i sağ bek için önerdiği videoları yeniden paylaştı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika mağlubiyetinin ardından Sergen Yalçın'ın kadro tercihleri futbol kamuoyunun odak noktasına yerleşti. Zeki Çelik'in yokluğunda savunmanın sağını orijinal mevkisi hücum olan Oğuz Aydın'a emanet eden tecrübeli çalıştırıcı, maç boyunca bu bölgede yaşanan savunma zaaflarına engel olamadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ TERCİHİ

Kalesinde gördüğü iki golü de sağ kanattan geliştiren Belçika atakları sonrası yiyen Ay-yıldızlılarda, gözler Barış Alper Yılmaz'a çevrildi. Geçmişte Galatasaray'da sağ bek olarak da görev yapan milli yıldızın, bu maçta sol açıkta kullanılması eleştirileri beraberinde getirdi.

O SÖZLERİ YENİDEN HATIRLANDI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolseverler, Sergen Yalçın'ın televizyon yorumculuğu döneminde Barış Alper için kullandığı "En iyi verimi sağ bekte verir, orada oynamalı" ifadelerinin yer aldığı videoları yeniden paylaşarak deneyimli teknik adama tepki gösterdi.

Okurların en beğendiği yorum

“Barış bozuk saat misali 10 maçta 1 kere iyi oynar.”

Tüm yorumlar (7)
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    Yorumlar (7)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Barış bozuk saat misali 10 maçta 1 kere iyi oynar. 5 2
    Temel Temel Temel Temel:
    sergen iyi at yarışı oynar bahis oynar. 2 1
  • Murat Yağız Murat Yağız:
    Sol açığa Oğuzu, sağ beke Barışı koymayarak Oğuza da yazık ettin hoca. Merihle Ozanı da şu takımdan emekli edin Allah rızası için. 2 2 Yanıtla
  • Talip Konyali Talip Konyali:
    MİLLİ TAKIM OLMUŞ DENEME TAHTASI...YA TUTARSA...SERGEN BU İŞLERİ İYİ BİLER 1 1 Yanıtla
  • Salih Yas Salih Yas:
    Montella olsa oyun ve skor olarak ne fark olacaktı?Arkadaş Sergen’in milli takım hocası olması için hangi kriterlere göre hareket ettiniz?Yerli hoca diye yırtınıyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Temel Temel Temel Temel:
    bundan milli takıma hoca olurmu. federasyon başkanı sen hala orada oturuyormusun. 0 0
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