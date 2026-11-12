İstanbul Başsavcılığı, tutuklu Demir'in iadesi için Azerbaycan'a talepname düzenledi

İstanbul Başsavcılığı, tutuklu Demir'in iadesi için Azerbaycan'a talepname düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Boyun Suç Örgütü elebaşı Mehmet Recep Demir'in iadesi için Azerbaycan makamlarına talepname düzenledi. Hakkında 48 yakalama emri bulunan ve Azerbaycan'da 'kanunsuz sınır geçme' suçundan tutuklanan Demir'in iadesi bu taleple isteniyor.
Azerbaycan'da tutuklanan "Barış Boyun Suç Örgütü" elebaşı Mehmet Recep Demir'in Türkiye'ye iadesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca talepname düzenlendi.
Başsavcılıkça yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün elebaşlarından olduğu belirlenen, hakkında halihazırda 48 yakalama emri bulunan Demir, Azerbaycan'da yakalandı.
Demir, bu ülkedeki ceza kanununda yer alan "kanunsuz sınır geçme" suçundan tutuklandı.
Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Azerbaycan adli makamlarına Demir'in iade edilmesi için talepname düzenledi.
Kaynak: AA
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