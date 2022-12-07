Son Dakika Spor Haberleri

16:53 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Salon: Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Serap KukaNilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Cansu Bir)PTT: Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş (Melisa Memiş, Mislina Yağmur...

16:53 Boluspor'da Gökhan Karadeniz'den kendisine takım bulması istendi Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor'un kulüp başkanı Savaş Abak, oyuncuları Gökhan Karadeniz'e kendisine kulüp bulması için izin verildiğini bildirdi.

16:44 Arguvanspor'da Başkan Altun güven tazeledi TFF 3.Lig 3. grupta mücadele eden Malatya Arguvan Spor Kulübü Başkanlığına Cemal Altun yeniden seçildi.

16:26 Faslı taraftarların 2022 Dünya Kupası'nda aklı şampiyonlukta 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Fas'a destek veren taraftarlar, final oynayacaklarına ve kupayı kazanacaklarına inanıyor.

16:20 Ahmet Ayık Spor Lisesi şampiyon oldu Sivas'ta 6 takımın katılımıyla düzenlenen "Okullar arası gençler futbol il birinciliği" sona erdi.

16:20 Sivas'ta kulüpler tekvandoda mücadele etti Sivas'ta 51 sporcunun katılımı ile düzenlenen "Kulüpler arası tekvando il şampiyonası" sona erdi.

16:19 Sivasspor hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor Demir Grup Sivasspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor.

16:17 Bileklerin gücüyle en çok madalyayı toplayan okul oldular Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler A Kategorisi müsabakaları tamamlandı.

16:03 Başkan Gültak: "Akdeniz'deki spor yatırımları devam edecek" Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) yöneticileri, spor adamları ve kursiyerler ile bir araya gelerek Akdeniz ilçesine geçen 3 buçuk yıl içerisinde kazandırılan ve yakında yapılacak olan sportif proje ve yatırımları anlattı.

15:59 Sivasspor, sağanak yağış altında çalıştı - Sivasspor, sağanak yağış altında çalıştı Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, öğle saatlerinde sağanak yağmur altında yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

15:57 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'yu gördüğü hal eşini derinden sarstı: Çok üzgünüm 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Cristiano'nun yedek kalmasıyla ilgili imada bulunan ve bunu sosyal medyadan paylaşarak dillendiren Georgina Rodriguez, "Tebrikler Portekiz. Dünyanın en iyi futbolcunu 90 dakika boyunca izleyemedik. Ancak taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.

15:18 Amatör liglerde karşılaşılan sorunlar görüşüldü Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun düzenlediği toplantıda amatör liglerde karşılaşılan sorunların minimuma indirilmesi için karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

15:16 Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor! Fenerbahçe, Süper Lig tarihinin en pahalı futbolcu satışı için geri sayıma geçti Fenerbahçe'de performansıyla harikalar yaratan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi. Sarı lacivertliler, teklif yağan 23 yaşındaki oyuncuyu 25 milyon euronun altına satmayı düşünmüyor.

15:05 FIFA Başkanı Infantino'ya göre Katar 2022'nin grup aşaması tarihin en iyisi FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadarki en iyi grup aşamasının oynandığını söyledi.

15:05 Cüneyt Biçer, eski takımı karşısında ES Elazığspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, sezona başladığı Eskişehirspor'a hafta sonu rakip oluyor.

15:02 1969 Bilecik Spor Kulübünde kongre tarihi belli oldu 1969 Bilecik Spor Kulübü yönetiminin geçtiğimiz günlerde aldığı olağanüstü kongre kararının 9 Aralık Cuma günü yapılacağı öğrenildi.

14:57 Ermaş Muğlaspor, Sarayköyspor'u ağırlayacak Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele eden Ermaş Muğlaspor şampiyonluk yolunda ligde, aralarında 1 puan fark kalan Sarayköyspor ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

14:50 Arda Akbulut, Trabzonspor'a geri dönüyor Trabzonspor'un sezon başında Bey Çimento Bandırmaspor'a kiraladığı yedek kalecisi Arda Akbulut, kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

14:38 Bursaspor, Somaspor maçının taktik provasını yaptı Bursaspor, Somaspor maçı hazırlıklarını günde tek idman yaparak devam ediyor.

14:40 Büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Valerien Ismael yeni adresiyle herkesi şaşırttı Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci yarısında göreve gelen ve geçtiğimiz aylarda kulüple yollarını ayıran Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in yeni adresi netleşiyor. İstenilen performansı bir türlü gösteremeyen ve istikrarsız gidişatı sebebiyle yönetimin yolarını ayırdığı teknik adamın Avusturya ekibi Austria Wien'le anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

14:17 Bucaspor 1928, serilerini sonlandırdı TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, hafta sonu evinde oynadığı Van Spor FK maçıyla 7 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırırken, ayrıca üst üste 7 maçtır gol atma serisini de bitirmiş oldu.

14:10 Altınordu galibiyete odaklandı SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 6 mağlubiyetle düşme hattından kurtulamayan Altınordu, bu hafta zincir kırmak istiyor.

14:09 Giresunspor, Antalya'da üç hazırlık maçı oynayacak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, kamp yaptığı Antalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.

14:09 Enes Ünal'a bomba teklif! Dünya devi, milli futbolcuyu kadrosuna dahil ediyor La Liga ekibi Getafe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Enes Ünal'a Atletico Madrid göz dikti. Ocak ayında milli futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen İspanyol devi, Ünal'ın menajeriyle iletişime geçti.

14:04 Ümit Karan: "Çok zor bir maç bizi bekliyor" - Ümit Karan: "Çok zor bir maç bizi bekliyor" Kastamonuspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı Geçen hafta Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup eden Kastamonuspor, 2. Lig Kırmızı Grup lideri Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı.

14:04 Sakarya'da amatör maçta çıkan olaylar sonrası polisten, kulüp başkanına ceza - Sakarya'da amatör maçta çıkan olaylar sonrası polisten, kulüp başkanına ceza Polisten kulüp başkanı ve iki taraftara süresiz maç izleme mahrumiyeti cezası Sakarya'da Amatör Süper Lig B Grubu 9.

13:52 Eden Hazard, milli takımı bıraktığını açıkladı Belçika Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Eden Hazard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

13:45 Eden Hazard'dan Belçika Milli Takımı'na veda İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

13:47 Belçikalı yıldız Eden Hazard, milli takımı bıraktı 2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek büyük hüsran yaşayan Belçika'da "altın jenerasyon" olarak geçen kadrosunun en önemli isimlerinden olan Eden Hazard, 31 yaşında milli takımı bıraktı.

13:20 Nazilli Belediyespor takviye yapacak TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor'u 2-0 yenerek galibiyet hasretine son veren Eşin Group Nazilli Belediyespor'da gözler ara transfere çevrildi.

13:03 Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk, gençlere taş çıkardı SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde seyircisiz maçta Dyorex Boluspor'u 5-1 yenerek çıkışını sürdüren Altay'ın 42 yaşına merdiven dayayan kaptanı İbrahim Öztürk, performansıyla adeta gençlere taş çıkardı.

13:02 İzmir Basın Ligi'nin şampiyonu TSYD İzmir İZMİR Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen İzmir Basın Ligi 2022 Hüseyin Yangır Sezonu Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi takımı oldu.

13:01 SPOR Çağdaş Atan: Zamanı geldiğinde her oyuncu gidebilir Çağdaş Atan: Zamanı geldiğinde her oyuncu gidebilirVIDEO YOK"Hem fiziksel eksikliklerimizi kapatma, hem de sakat oyuncuların dönmesi anlamında kamp bizim için verimli geçiyor""Ronaldo'dan dolayı favorim Portekiz"Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / ANTALYA,(DHA)- Kayserispor Teknik Direktörü...

12:58 Karşıyaka'da Kerem Pala geri döndü TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da, Kerem Pala sakatlığını atlatıp Yeni Mersin İdman Yurdu maçlıyla geri döndü.

12:43 Göztepe'de Ali Akman formayı kapamadı SPOR Toto 1'inci Lig'de büyük olayların çıktığı Altay derbisinin ardından deplasmanda Adanaspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe'de sozunun flaş transferleri arasında gösterilen Ali Akman bir türlü ritmini bulamadı.

12:42 Olaylı derbi için karar günü TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım Pazar akşamı oynanıp eşi görülmemiş taraftar terörü yüzünden 22'nci dakikada tatil edilen Göztepe-Altay derbisiyle ilgili kararını yarın açıklayacak.

12:41 Samsunspor son 3 maçtan 9 puan hedefliyor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin son 3 maçından 9 puan hedeflediklerini söyledi.

12:41 Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için hazırlıklarına devam etti.

12:39 Hüseyin Eroğlu: "İlk yarıdaki son 3 maçtan 9 puanla ayrılmak istiyoruz" - Hüseyin Eroğlu: "İlk yarıdaki son 3 maçtan 9 puanla ayrılmak istiyoruz" Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında kalan 3 maçı da kazanarak devreye üst sıralarda girmek istediklerini söyledi.

12:38 FIFA Dünya Kupası'nda sadece Beşiktaş kaldı! Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ta oynayan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ve Faslı futbolcu Romain Saiss, çeyrek finalde mücadele etmeye devam edecek.

12:27 Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda yaptığı hareketin tüm sorumluluğunu üstlendi: Cebimden ödeyeceğim Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, Son 16 Turu'nda Polonya'yı 3-1 mağlup ederek, Kylian Mbappe de attığı iki golle maça damgasını vurmuştu. Grup aşamasında iki kez maçın en iyi oyuncusu seçilen fakat basın toplantısına çıkmayan Mbappe, sessizliğini 3. kez bu ödülü aldığı Polonya maçının ardından bozdu. Basına konuşmadığı için para cezası alan Fransız yıldız, "FIFA'dan gelecek cezaları da kendi cebimden ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

12:25 Faslı futbolcular, Dünya Kupası'ndaki tarihi penaltılar öncesi hep birlikte aynı sureyi okudu 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Fas Milli Takımı, İspanya'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Golsüz biten mücadele seri penaltı atışlarına giderken, Faslı futbolcuların penaltı atışları öncesinde birbirine kenetlenip Fatiha suresini okuduğu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fas tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek ülkeyi sevince boğdu.

12:04 Eren Erdoğan, dikkat çekiyor Altay forması giyen Eren Erdoğan, son haftalardaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

12:03 Taraftar Denizlispor için kenetlendi Denizlispor taraftarları, kötü gidişata dur demek için Altay maçı öncesinde 4 bin kişilik lokma hayrı yapacak.

12:02 SPOR Beşiktaş günün ilk çalışmasını yağmur altında yaptı Beşiktaş günün ilk çalışmasını yağmur altında yaptıMustafa AKIN - Ali DANAŞ / Belek,(Antalya),(DHA)- Beşiktaş, Antalya kampındaki günün ilk antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.

12:05 Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan kafa karıştıracak teklif! Vereceği karar merakla bekleniyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia'ya İtalya Serie A ekibi Fiorentina talip oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek ve boşa düşecek Ekvadorlu golcünün, kariyerine nasıl bir yön vereceği merakla bekleniyor.

12:00 "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" Cumhuriyet İlkokulunda başladı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" Eskişehir Cumhuriyet İlkokulunda başladı.

11:49 Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

11:37 Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, İzmir Gsk'yı Konuk Edecek Avrupa Kupası’nda adını son 16 takım arasına yazdıran Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig’in 8’inci haftasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK takımını konuk edecek.

11:33 Taekwondo ve Para Taekwondo Grand Prix final müsabakaları Riyad'da yapılacak Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Taekwondo ve Para Taekwondo Grand Prix final müsabakalarına Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ev sahipliği yapacak.

11:31 Dünya Kupası'ndaki tarihi mücadeleyi izlemeye giden teknik direktör işinden oldu Fas ekibi Wydad Casablanca Teknik Direktörü Hussein Ammouta, Dünya Kupası son 16 turunda Fas'ın İspanya'yı yendiği maçı izlemeye Katar'a gittiği için görevinden alındı.

11:24 Altınordu'nun kazanması Özek'e bağlı Altınordu, gol yollarında büyük bir problem çekmeye devam ediyor.

11:22 Karşıyaka'da Kerem mucizesi TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da çapraz bağlarından sakatlanıp ilk etapta sezonu kapattığı öngörülen Kerem Pala, 1.5 ayda yeşil sahalara döndü.

11:09 Muş'un kadın voleybol takımı 1. Lig hedefiyle yoluna devam ediyor Voleybol Kadınlar 2. Lig 16. Grup'ta mücadele eden Muş Yurdum ve Gençlik Spor Kulübü, 1. Lig hedefiyle başladığı sezonda oynadığı 10 karşılaşmanın 9'unu rakiplerine set vermeden kazandı.

11:05 MKE Ankaragücü, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle mücadele edecek MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto Süper Lig'e verilen FIFA Dünya Kupası arasını iyi değerlendirip, sezon sonu Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

11:03 Merkezefendi'nin parlayan yıldızı Arca Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 9 maçta 4 galibiyetle Play-Off yarışı veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in Karşıyaka'dan transferi Arca Tülüoğlu, ligin parlayan yıldızı oldu.

10:55 Manisa FK'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor Manisa FK, Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

10:50 39 yaşındaki Pepe, Dünya Kupası tarihine geçti 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz, İsviçre'yi 6-1'lik skorla mağlup ederken, takımın ikinci golünü kaydeden 39 yaşındaki defans oyuncusu Pepe, turnuva tarihinde eleme müsabakalarında gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

10:51 Dünya Kupası'nda kadın taraftara yönelik taciz anını yansıtan görüntü eski çıktı Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda erkek taraftarların, kadın taraftarın göğsüne dokunarak taciz ettiği anlara ait video sosyal medyada gündem oldu. Ancak görüntülerin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın final maçından sonra çekildiği belirlendi.

10:47 Petkimspor'dan olay açıklaması TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, evindeki Manisa Büyükşehir Belediyespor maçında bitime 50 saniye kala yaşanıp oyunun 25 dakika durmasına sebep olan tribün olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

10:46 Dünya Kupası'nın gündemine oturdu! Bu fotoğrafa sadece bir futbolcu sebep oldu 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Cristiano Ronaldo ise maça yedek kulübesinde başlamasına rağmen yine tüm ilginin odağı oldu. Karşılaşma öncesinde milli marşlar okunurken tüm foto muhabirlerin kulübedeki Ronaldo'yu görüntülemeye çalıştığı anlarda oluşturduğu görüntü büyük ilgi gördü.

10:39 Manisa BŞB'de gündem Egemen TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetin ardından Aliağa Petkimspor'u deplasmanda yenerek moral tazeleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes'ten pivot Egemen Güven'e kanca attı.

10:37 SPOR Şampiyon ve rakip yüzücüler birlikte antrenman yapıyor - 2 Şampiyon ve rakip yüzücüler birlikte antrenman yapıyorDerin Toparlak Bu sene serbest dalış da düşünüyorumAkdeniz Plaj Oyunları çok keyifli ve önemli bir yarışTakımlarda bu tarz şeylerin olması bence çok daha iyiBizi örnek alıyorlar, çok seviniyoruz bunun içinYusuf Cenkay Yılmaz Hedefim...

10:35 CANiK Türkiye'de ikincisi düzenlenen IDPA'nın ana sponsoru oldu CANiK, Uluslararası Dinamik ve Pratik Atış Sporları Kulübü (UDPAS) tarafından Türkiye'de bu yıl ikinci kez düzenlenen 2022 IDPA Turkish National Championship'de ana sponsor olarak yer aldı.

10:35 , adım adım zirveye Arkas Spor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle adım adım zirveye tırmanmaya başladı.

10:25 Cedi Osman'ın takımı Cleveland, Lakers'ı mağlup etti NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, evinde karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 116-102 mağlup etti.

10:20 SPOR Sivassporlu Robin Yalçın: Alt sıralarda olmak bize yakışmıyor Sivassporlu Robin Yalçın: Alt sıralarda olmak bize yakışmıyor"Kamp dönemi bizim için iyi oldu""Trabzonspor ve Fenerbahçe karşısında hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık""Rıza hoca bizim için baba gibi""Biz bu durumdan beraber çıkabiliriz, ben bunun için söz veriyorum""Dünya Kupası'nda favori...

10:16 Sinan Kaloğlu: "Desteğe ihtiyacımız var" Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, oyuncularından övgüyle bahsederken, desteğe ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.

10:07 Kartal Kayra Yılmaz: Beşiktaş'a en iyi şekilde dönmek istiyorum "Özellikle son 2 haftada yükselen bir performansımız var" "Kendi stadımızda kazanarak devam etmek istiyoruz" "En kısa sürede A Milli Takım formasını terletmek istiyorum" Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / ANTALYA,- Ümraniyespor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Kartal...

10:07 PSG'nin hedefinde Jude Bellingham var Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) başkanı Nasser Al-Khelaifi, İngiliz oyuncu Jude Bellingham'ı transfer etmek istediklerini söyledi.

10:03 Basın Ligi'nin Dostluk Maçında Başlama Vuruşunu Tunç Soyer Yaptı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Ligi 2022 Hüseyin Yangır Sezonu Halı Saha Futbol Turnuvası’nın ödül törenine katıldı. Birinci olan TSYD İzmir Spor’a kupasını takdim eden Başkan Soyer, Konak Belediyesi ve Bornova Belediyesi’nin turnuvanın kapanışına özel dostluk maçının başlama vuruşunu yaptı.

09:48 Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile devam eden Arda Güler problemini kökünden çözdü: 2,5 milyon euro ödenecek, en az 4 futbolcu kiralık gidecek Fenerbahçe, Arda Güler'in Gençlerbirliği'nde bulunan bonservisinin yüzde 20'lik payını almak için Başkent ekibiyle anlaşmaya vardı. Yüzde 20'lik pay için 2.5 milyon euro ödeme yapacak sarı-lacivertliler, bunun yanı sıra Lemos, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir ve bazı U19 Takımı oyuncularının bulunduğu futbolcuları Gençlerbirliği'ne kiralık verecek.

09:45 Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi Bursaspor, Şanlıurfaspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

09:19 Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu Kupası'nı Zafer Meydanı kazandı Türkiye Jokey Kulübü tarafından Adana Yeşiloba Hipodrumu'nda düzenlenen Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Zafer Meydanı isimli atıyla Jokey Ahmet Çelik kazandı.

09:09 Selendi'yi boccede temsil edecek takımlar belli oldu Manisa'da düzenlenen okullar arası spor karşılaşmalarında boccede Selendi'yi temsil edecek takımlar belli oldu.

09:07 Caner Erkin, kariyerinde ikinci kez Galatasaray forması giymeye çok yakın! Anlaşma ıslak imzaya kaldı Tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in Fatih Karagümrük ile yolları ayırmasının ardından yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenirken bomba bir iddia ortaya atıldı. Yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia edilen 34 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Galatasaray ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.

09:01 Nesibe Aydın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın Sepsi'ye konuk olacak Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5. hafta maçında Nesibe Aydın, yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımı ile karşılaşacak.

08:18 Cristiano Ronaldo, Al Nassr iddiaları hakkında konuştu: Hayır, bu doğru değil Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 yendiği maç sonrası hakkında çıkan Al Nassr iddiaları hakkındaki soruyu yanıtladı. Portekizli süperstar, iddialara ilişkin olarak, "Hayır, bu doğru değil." dedi.

04:18 Portekiz'in İsviçre'yi mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi sonrası Portekiz taraftarları sevinç yaşadı Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz ve İsviçre takımları, Lusail Stadyumu'nda karşılaştı.

00:17 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında İtalya'nın Umana Reyer ekibine deplasmanda 78-65 yenildi.

00:13 2022 FIFA Dünya Kupası Stat: LusailHakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Miguel Hernandez (Meksika)Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, William Carvalho, Otavio (Dk. 74 Vitinha), Bernardo Silva (Dk. 81 Ruben Neves), Bruno Fernandes (Dk. 87 Leao), Joao Felix (Dk. 74 Ronaldo), Ramos (Dk.

23:57 Portekiz, çeyrek finale 6 golle yükseldi Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

23:54 Portekiz, çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Fas'ın rakibi oldu.

23:56 İsviçre'ye gol yağdıran Portekiz güle oynaya çeyrek finale çıktı Portekiz, 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında İsviçre ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo'nun yedeklerde başladığı karşılaşmada Portekiz, 6-1 gibi farklı bir skorla galip gelerek çeyrek final biletini kapan ülke oldu ve Fas'la eşleşti.

23:41 Fas'ın Dünya Kupası zaferi kutlamaları Belçika ve Hollanda'da huzursuzluğa dönüştü Fas'ın penaltı atışları sonrası İspanya'yı yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline yükselmesi, Belçika ve Hollanda'da sokakların hareketlenmesine yol açtı.