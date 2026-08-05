Kante ve Greenwood 11'de: Fenerbahçe-Sturm Graz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kante ve Greenwood 11'de: Fenerbahçe-Sturm Graz

Kante ve Greenwood 11\'de: Fenerbahçe-Sturm Graz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı ağırlıyor. İsmail Kartal, Fred ve İrfan Can'ın yerine Kante ile Greenwood'a ilk 11'de şans verdi. Greenwood ilk kez 11'de başlarken, Vedat Muriqi 6 yıl sonra kadroda yedek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz karşısında N'Golo Kante ve Mason Greenwood'a 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, kadroda bir önceki maçın 11'inden 2 farklı tercihte bulundu. Tecrübeli teknik adam Fred ve İrfan Can Kahveci yerine N'Golo Kante ve Mason Greenwood'u sahaya sürdü.

Sarı-lacivertliler müsabakaya Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Jayden Oosterwolde, Matteou Guendouzi, Marco Asensio, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca 11'iyle başladı.

Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muriqi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın ise yedek bekledi.

Mason Greenwood ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, bu maçta sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça 11'de başladı. 25 yaşındaki oyuncu önceki turda oynanan ilk Gornik Zabrze maçında 83. dakikada, ikinci maçta ise 46. dakikada oyuna dahil olmuştu.

N'Golo Kante formasına kavuştu

Fransız orta saha N'Golo Kante de bu maçla beraber yeniden 11'e döndü. Fransa'nın FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan deneyimli futbolcu, izinli olduğu için bir önceki turda takım arkadaşlarının yanında yer alamamıştı. İznini tamamlayıp idmanlara başlayan Kante, dün UEFA'ya bildirilen kadroya eklendi ve bugün 11'deki yerini aldı.

Vedat Muriqi yıllar sonra kadroda

6 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kosovalı forvet Vedat Muriqi de bu maçta yedek kulübesinde yerini aldı. Golcü oyuncu sakatlığından dolayı Gornik Zabrze maçlarında forma giyememişti. 32 yaşındaki oyuncu, bugün süre alması durumunda 6 yıl sonra yeniden Fenerbahçe için maça çıkacak.

Sakatlığını atlatan Yiğit Efe Demir kadroya döndü

Fenerbahçe'de kadroya dönen bir diğer isim de Yiğit Efe Demir oldu. Genç stoper, sakatlığından dolayı Gornik Zabrze ile oynanan maçlarda kadroda yer alamamıştı. Takımla çalışmalara başlayan 22 yaşındaki futbolcu, bu maçın kadrosuna dahil oldu.

Taraftar stadı doldurdu

Fenerbahçe taraftarı da maça büyük ilgi gösterdi. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde tüm tribünler doldu. Sarı-lacivertli seyirciler, maçtan önce tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Öte yandan ilk düdük çalmadan önce Teknik Direktör İsmail Kartal için "Hoş geldin Fenerbahçe'nin çocuğu" yazan pankart açıldı.

Bakan Bak da maçı takip etti

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Fenerbahçe - Sturm Graz maçını tribünden takip etti.

Kaynak: İHA

Mason Greenwood, İsmail Kartal, Sturm Graz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kante ve Greenwood 11'de: Fenerbahçe-Sturm Graz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar
Antarktika’daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı
Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı
Ankara’da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti Ankara'da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti
Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı
YAŞ kararları Resmi Gazete’de YAŞ kararları Resmi Gazete'de

21:43
İşte Trabzon’a ulaşan Salah’ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum
İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum
20:58
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
20:46
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
19:48
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
18:55
MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 21:54:37. #7.12#
SON DAKİKA: Kante ve Greenwood 11'de: Fenerbahçe-Sturm Graz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.