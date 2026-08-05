Kante ve Greenwood 11\'de: Fenerbahçe-Sturm Graz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz karşısında N'Golo Kante ve Mason Greenwood'a 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, kadroda bir önceki maçın 11'inden 2 farklı tercihte bulundu. Tecrübeli teknik adam Fred ve İrfan Can Kahveci yerine N'Golo Kante ve Mason Greenwood'u sahaya sürdü.

Sarı-lacivertliler müsabakaya Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Jayden Oosterwolde, Matteou Guendouzi, Marco Asensio, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca 11'iyle başladı.

Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muriqi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın ise yedek bekledi.

Mason Greenwood ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, bu maçta sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça 11'de başladı. 25 yaşındaki oyuncu önceki turda oynanan ilk Gornik Zabrze maçında 83. dakikada, ikinci maçta ise 46. dakikada oyuna dahil olmuştu.

N'Golo Kante formasına kavuştu

Fransız orta saha N'Golo Kante de bu maçla beraber yeniden 11'e döndü. Fransa'nın FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan deneyimli futbolcu, izinli olduğu için bir önceki turda takım arkadaşlarının yanında yer alamamıştı. İznini tamamlayıp idmanlara başlayan Kante, dün UEFA'ya bildirilen kadroya eklendi ve bugün 11'deki yerini aldı.

Vedat Muriqi yıllar sonra kadroda

6 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kosovalı forvet Vedat Muriqi de bu maçta yedek kulübesinde yerini aldı. Golcü oyuncu sakatlığından dolayı Gornik Zabrze maçlarında forma giyememişti. 32 yaşındaki oyuncu, bugün süre alması durumunda 6 yıl sonra yeniden Fenerbahçe için maça çıkacak.

Sakatlığını atlatan Yiğit Efe Demir kadroya döndü

Fenerbahçe'de kadroya dönen bir diğer isim de Yiğit Efe Demir oldu. Genç stoper, sakatlığından dolayı Gornik Zabrze ile oynanan maçlarda kadroda yer alamamıştı. Takımla çalışmalara başlayan 22 yaşındaki futbolcu, bu maçın kadrosuna dahil oldu.

Taraftar stadı doldurdu

Fenerbahçe taraftarı da maça büyük ilgi gösterdi. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde tüm tribünler doldu. Sarı-lacivertli seyirciler, maçtan önce tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Öte yandan ilk düdük çalmadan önce Teknik Direktör İsmail Kartal için "Hoş geldin Fenerbahçe'nin çocuğu" yazan pankart açıldı.

Bakan Bak da maçı takip etti

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Fenerbahçe - Sturm Graz maçını tribünden takip etti.