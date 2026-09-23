Konut krizinin sembolü 87 yaşındaki kadın Madrid'de evinden sedyeyle çıkarıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de, 70 yıldır kiracı olarak yaşadığı evden mahkeme kararıyla ve polis zoruyla çıkartılan 87 yaşındaki Mari Carmen adlı kadın, ülkedeki konut krizinin sembolü haline geldi.

Madrid kent merkezinde bulunan ve 1956'da babasının imzaladığı kira sözleşmesinin ardından 70 yıldır bu evde oturan Mari Carmen, 2018'de "Urbagestion" adlı gayrimenkul yatırım şirketinin evi satın alması sonrasında açılan davayı kaybetti.

Bu zamana kadar eski kira kontratına göre, tüketici endeksini baz alarak yıllık kira artışını yapan Mari Carmen'in, evin Urbagestion tarafından satın alındıktan sonra yüzde 250'ye varan kira artışıyla karşı karşıya kaldığı ve bunu karşılayacak maddi gücü olmadığından mahkeme kararıyla evinden çıkartıldığı bildirildi.

Madrid'de son bir haftadır, gençlerin çoğunlukta olduğu sosyal destekle evinde kalmak için direnen Mari Carmen, bu sabah polisin zoruyla evinden çıkartıldı.

Yüzde 50 engelli olan yaşlı kadına destek için Kiracılar Sendikası ve birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi başta olmak üzere onlarca kişi, evin çevresinde ve apartman içerisinde sabahladı.

Ancak bu sabah polisin müdahalesiyle sokakta kurulan çadırlar kaldırılarak, 87 yaşındaki kadın sedye ile evinden çıkartılıp kontrol için ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

İspanyolların son yıllarda yayımlanan tüm anketlerde, birinci sırada gösterdiği konut krizinin sembolü olan Mari Carmen, siyasi tartışmaların da odak noktası oldu.

Azınlık sol koalisyon hükümeti, "utanç verici bir olay" olarak ifade ettiği, yaşlı kadının evden çıkarılmasını durduramadığı için sağ görüşlü Halk Partisi'nin yönetimindeki Madrid özerk yönetim hükümetini suçladı.

Madrid özerk yönetimi ise yaşlı kadın için bakımevinde bir yer tahsis etme sözü verdiğini iddia etti.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde 54 yaşında bir kadın, kirada oturduğu evden çıkartıldıktan birkaç hafta sonra intihar ederek, yaşamına son vermişti.

Ülkede 2025'te 25 bin 540 kişi kira sözleşmesi ihlali nedeniyle evinden çıkartıldı.