Manisa Şehzadeler'de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa Şehzadeler'de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı

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Manisa Şehzadeler\'de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı
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Manisa Şehzadeler'de komşusunun kapısını matkapla kıran 69 yaşındaki kadın, kızı üzerinden yürütülen ikna çalışması sonucu gözaltına alındı. Kadının kapıyı daha önce de yumrukladığı belirlendi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, komşusunun kapısını matkap ve sert cisimlerle vurarak kıran Hurisimal Ç. (69), kızı üzerinden polisin yürüttüğü ikna çalışması sonucu gözaltına alınarak karakola götürüldü.

KAPIYI MATKAPLA VURARAK KIRDI

Olay, saat 17.30 sıralarında, Ege Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binada tek başına yaşayan Hurisimal Ç. adlı kadın, iddiaya göre tartıştığı komşusunun kapısını matkap ve sert cisimlerle vurarak kırdı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin yürüttüğü çalışmada komşusunun kapısına zarar veren Hurisimal Ç.'nin kızına ulaşıldı.

KIZI SAYESİNDE İKNA EDİLDİ

Kısa sürede adrese gelen kızı, kendisini evine kilitleyen annesini polis nezaretinde ikna etmeyi başardı. Evinden çıkan Hurisimal Ç., ifadesi alınmak üzere emniyet güçlerince polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemede, kadının komşusunun kapısını daha önce de yumrukladığı belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"EŞİM VE ÇOCUĞUM DIŞARI ÇIKAMIYOR"

Evine saldırılan Musa Efe, "Gece- gündüz demeden gelip kapımızı vuruyor, bağırıp huzursuzluk çıkarıyor. Eşim ve çocuğum korkudan evden dışarı çıkamaz hale geldi. Ben de ailemi evde yalnız bırakamadığım için işe gidemiyorum. Evimizde huzur kalmadı" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Kaynak: DHA
Şehzadeler3. SayfaManisaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Şehzadeler'de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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