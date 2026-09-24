Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 için ABD'ye net mesaj: Adım bekliyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 için ABD'ye net mesaj: Adım bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan F-35 için ABD\'ye net mesaj: Adım bekliyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde F-35 sürecine ilişkin konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin programa dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, "Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz" dedi. Erdoğan, F-35 konusunda temasların sürdüğünü ve sonuç alınacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin ABD ile temasların devam ettiğini belirterek Trump yönetiminden somut adım beklediklerini söyledi.

TRUMP'A F-35 MESAJI

Erdoğan'dan F-35 konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin F-35 programına dönüşünde gelinen aşamanın sorulması üzerine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile konuyu NATO Zirvesi'nde görüştüklerini hatırlattı. Erdoğan, "Sayın Trump ile bu konuyu NATO'da da görüşmüştük. Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 için ABD'ye net mesaj: Adım bekliyoruz

"İKİLİ İLİŞKİMİZ İVME KAZANDIRDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile arasındaki diyaloğun Türkiye-ABD ilişkilerine etkisine de değindi. Erdoğan, "Sayın Trump ile ikili ilişkimiz Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de ivme kazandırdı. İki ülke arasındaki iş birliği, bir önceki yönetim dönemine nazaran bir hayli mesafe almış durumda. İnanıyorum ki, burada da durmayacak ve daha ileri hedeflere ulaşacağız." dedi. 

KAAN VE YERLİ SAVUNMA SANAYİSİNİ VURGULADI

F-35 sürecinin yanında Türkiye'nin kendi savunma sanayisine verdiği öneme işaret eden Erdoğan, KAAN'ı özellikle vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii bizim için önemli olan yerli savunma sanayimiz. Bu bizim için çok çok önemli. KAAN başta olmak üzere kendi savaş uçağımızı, hava savunma sistemlerimizi ve savunma sanayi kabiliyetlerimizi üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

EUROFIGHTER İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Erdoğan, Türkiye'nin savaş uçağı gündemindeki bir diğer başlık olan Eurofighter konusunda da İngiltere ile temasların devam ettiğini belirtti. Erdoğan, "Bu arada işte İngiltere Başbakanı ile de görüşmemizi yaptık. Onlarla da Eurofighter konusundaki adımlarımız, çalışmamız devam ediyor. Türkiye'nin güvenliği, savunma ihtiyaçları ve stratejik hedefleri var. Hedeflerimiz için çalışacak, geri adım inşallah atmayacağız." dedi.

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