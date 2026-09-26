Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe\'ye FIFA\'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, FIFA'nın resmi transfer yasağı kayıtlarında 3 transfer dönemini kapsayan yaptırımla yer aldı. Mali bir dosyayla bağlantılı olduğu belirtilen cezanın, ilgili ödemenin yapılması halinde kaldırılabileceği öğrenildi. Kulüpten konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

Fenerbahçe, FIFA tarafından yayımlanan transfer yasağı kayıtlarında yer aldı. FIFA sisteminde sarı-lacivertli kulüp için 3 transfer dönemini kapsayan bir tescil kısıtlaması bulunduğu görüldü. Reddit

Kararın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu belirtilirken, yaptırımın kalıcı olmadığı ve yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde kaldırılabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak

ÖDEME YAPILIRSA YASAK KALKABİLİR

FIFA kayıtlarında yer alan yaptırım, Fenerbahçe'nin 3 transfer dönemi boyunca yeni futbolcu tescil etmesini engelleyebilecek.

Ancak dosyada belirtilen mali yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde yasağın kaldırılmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Bu nedenle kayıtlarda 3 dönem olarak yer alan yaptırımın mutlaka üç dönem boyunca devam etmesi gerekmiyor.

NEDENİ VE MİKTARI NETLEŞMEDİ

Fenerbahçe'ye uygulanan yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve ödenmesi gereken tutarın ne kadar olduğu konusunda şu aşamada ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Sarı-lacivertli kulüpten de konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de 2026-2027 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de sona erecek.

FenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    bekleyin kuşlar daha iyi günleriniz 1 4 Yanıtla
    Coşkun Yıldırım Coşkun Yıldırım:
    Bekliyoruz daha beteri size olacak 2 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar 8 şüpheli yakalandı TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı
07:44
SPK’dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu
SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu
07:07
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti
00:25
Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
23:45
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya tek golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti
23:26
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti Fatih Erbakan’dan yeni seçim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı
22:46
Kabızlık şikayetiyle gittiği hastanede acı gerçeği öğrendi
Kabızlık şikayetiyle gittiği hastanede acı gerçeği öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 08:22:39. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei