Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler - Son Dakika
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Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler

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Antalya’da bir düğünde fotoğraf çekmeye giden 25 yaşındaki kadın, çıkışta yanına yaklaşan kişilerin uzattığı sigarayı içtikten sonra bilincini kaybettiğini söyledi. Gözlerini tanımadığı bir evde açan kadın, kaçıp karakola giderek cinsel saldırıya uğradığını belirtti. Kadın ayrıca, saldırı sırasında görüntülerinin çekildiğini öne sürerek, “Cinsel saldırıda bulunurken güle oynaya videoya çekmişler” dedi. Şüpheliler suçlamayı reddetti.

Antalya’da bir düğünde fotoğraf çekmek için bulunan 25 yaşındaki kadın, düğün çıkışında kendisine yaklaşan kişilerin uzattığı sigarayı içtikten sonra bilincini kaybettiğini, gözlerini ise hiç tanımadığı bir evde açtığını anlattı. Evden kaçarak karakola giden genç kadın, cinsel saldırıya uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Şüpheliler ise ifadelerinde saldırı iddiasını reddederek ilişkinin rızaya dayalı olduğunu savundu.

DÜĞÜN ÇIKIŞINDA YANINA YAKLAŞTILAR

Show Haber'den Hazan Çeliksoy'un aktardığına göre 25 yaşındaki kadın, Antalya’da düzenlenen bir düğüne fotoğraf çekmek amacıyla gitti. Düğün çıkışında ATV tipi araçla yanına yaklaşan kişiler, genç kadına “Seni götüreceğiz” diyerek sigara uzattı.

Kadın, kendisine verilen sigaranın ardından bilincini kaybettiğini söyledi. Bir süre sonra kendine geldiğinde ise hiç tanımadığı bir evde bulunduğunu fark ettiğini anlattı.

EVDEN KAÇIP KARAKOLA GİTTİ

Genç kadın, fırsatını bularak bulunduğu evden kaçtığını ve doğrudan karakola giderek şikâyetçi olduğunu belirtti. Burada verdiği ifadede cinsel saldırıya uğradığını öne süren kadın, yaşananlarla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

Şüpheliler ise verdikleri ifadelerde cinsel saldırı suçlamasını kabul etmedi. Şahısların, “Birlikte olduk, cinsel saldırıda bulunmadık” şeklinde savunma yaptığı aktarıldı.

“DIŞARIDA GÖRDÜĞÜM HER YÜZE ‘ACABA O MU?’ DİYE BAKIYORUM”

Yaşadıklarının ardından ciddi bir travma yaşadığını anlatan 25 yaşındaki kadın, dışarı çıkmakta ve insanlarla iletişim kurmakta zorlandığını söyledi.

Genç kadın, “Dışarıda gördüğüm her yüze ‘Acaba o mu?’ deyip korkuyorum” sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi.

“GÜLE OYNAYA VİDEOYA ÇEKMİŞLER”

Kadın, saldırı sırasında görüntülerinin de çekildiğini öne sürdü. Yaşadıklarını anlatırken, “Cinsel saldırıda bulunurken güle oynaya videoya çekmişler” ifadelerini kullandı.

Olayın yalnızca kendisiyle sınırlı olmadığını düşündüğünü belirten genç kadın, başka kişilerin de benzer olaylar yaşamaması için mücadele edeceğini söyledi.

“BEN İLK DEĞİLİM AMA SON OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUM”

Yaşadıklarından sonra adalet arayışını sürdüren kadın, “Ben ilk değilim ama son olmak için mücadele ediyorum. Başka kız çocuklarının başına bu gelmesin diye mücadele ediyorum” dedi.

Sürecin kendisi için ayrıca yıpratıcı olduğunu belirten genç kadın, yaşadığı travmayı tekrar tekrar anlatmak ve kendisini ispat etmeye çalışmanın acısını daha da büyüttüğünü ifade etti.

“O GÜNDEN BERİ DIŞARI ÇIKAMIYORUM”

Olayın ardından hayatının tamamen değiştiğini söyleyen kadın, “O günden beri dışarı çıkamıyorum, kimseyle konuşamıyorum. Benim hayatım zaten bitti bu andan sonra, adaletin sağlanması için çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Genç kadının şikâyetiyle ilgili adli sürecin sürdüğü belirtilirken, soruşturmanın sonucunun ortaya çıkacak deliller ve yargı süreciyle netlik kazanması bekleniyor.

AntalyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Baygın halde Atv yi arayana kadar neden polisi aramassın acaba ? 5 0 Yanıtla
    Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    OLAYIN İÇ YÜZÜNÜ BİLMİYORSAN ÖN YARGILI OLMA. 0 2
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