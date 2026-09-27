Rıdvan Dilmen\'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendirdi. Ünlü yorumcu, sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir iddiada bulundu.

''RİZE ÇOK TUHAF TAKIM''

Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanına dikkat çeken Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin ekim ayında 3 tane maçı var. Rize deplasman... Rize çok tuhaf bir takım 10 puanı var 10'u da deplasmanda. Rize-Fenerbahçe'nin zor geçeceğini gösteriyor. Çünkü geniş alan oynayan takıma başarılar demek.'' dedi.

''9 ALIRSA YOLU YARILARLAR''

Sarı-lacivertlilerin oynanacak 3 maçta 9 puan alması halinde yolu yarılacağını iddia eden Dilmen, ''Rize, Alanya ve Galatasaray... 7 puan aldığı zaman iyi. Kazanırlarsa ve 9 puan alırsa yolu yarılarlar. İsmail Kartal'ın artık rahatladığını düşünüyorum. Kendisinin görüşüne inanan bir insanım, şampiyonluğa götüreceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.