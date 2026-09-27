Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rıdvan Dilmen\'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını yorumladı. Sıradaki 3 maça dikkat çeken Dilmen, ''Rize, Alanya ve Galatasaray... 7 puan aldığı zaman iyi. Kazanırlarsa ve 9 puan alırsa yolu yarılarlar. İsmail Kartal'ın artık rahatladığını düşünüyorum'' dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendirdi. Ünlü yorumcu, sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir iddiada bulundu.

''RİZE ÇOK TUHAF TAKIM''

Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanına dikkat çeken Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin ekim ayında 3 tane maçı var. Rize deplasman... Rize çok tuhaf bir takım 10 puanı var 10'u da deplasmanda. Rize-Fenerbahçe'nin zor geçeceğini gösteriyor. Çünkü geniş alan oynayan takıma başarılar demek.'' dedi. 

''9 ALIRSA YOLU YARILARLAR''

Sarı-lacivertlilerin oynanacak 3 maçta 9 puan alması halinde yolu yarılacağını iddia eden Dilmen, ''Rize, Alanya ve Galatasaray... 7 puan aldığı zaman iyi. Kazanırlarsa ve 9 puan alırsa yolu yarılarlar. İsmail Kartal'ın artık rahatladığını düşünüyorum. Kendisinin görüşüne inanan bir insanım, şampiyonluğa götüreceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmenİsmail KartalGalatasarayFenerbahçeFutbolAlanyaRizeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • hasan yılmaz hasan yılmaz:
    trabzonun olduğu ligde kimse şampiyonluk hesabı yapmasın. 2 16 Yanıtla
    cengiz cengiz:
    Trabzonspor bu Lig'e yeni mi geldi 1 0
  • Burak Öztürk Burak Öztürk:
    lan rıdvan 12 senedir aynı şeyleri söylüyorsun, her sene 6.haftada şikebahçe şampiyon ilan ediyon 2 6 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Maçlar oynanmadan kazanırmıyor 5 0 Yanıtla
  • İbrahim İlhan İbrahim İlhan:
    Ya bi git hersene aynı sey sonuç hava gazı Trabzon bir maç aldı diye bahar getirdiniz sonuç yine aynısı 5 0 Yanıtla
  • HASAN YILMAZ HASAN YILMAZ:
    İtalyayı yeneriz..Trabzon Salahla umutlandı... 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece kayıpları aramıyor Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı Sadece kayıpları aramıyor! Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı
Yeniden Refah’ta istifa depremi Doğan Bekin, “AK Parti“ iddialarına yanıt verdi Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdi
Trump’tan yapay zekaya yeni isim Şi Jinping de fikri beğendi Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi
Esenler’de bıçakla ekiplere koşan şüpheli, ihtara uymayınca vurularak durduruldu Esenler'de bıçakla ekiplere koşan şüpheli, ihtara uymayınca vurularak durduruldu
“163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar“ iddiası Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevinden istifa etti "163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
Uygulama noktasından kaçtı, polisle çatıştı, intihar etti Uygulama noktasından kaçtı, polisle çatıştı, intihar etti
20:30
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan borcu ortaya çıktı Rakam hiç de az değil
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
20:15
Fon soruşturmasında 53 milyar TL iddiası Şirketin adı ortaya çıktı
Fon soruşturmasında 53 milyar TL iddiası! Şirketin adı ortaya çıktı
19:10
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı
18:44
Fon skandalına Mustafa Sandal’ın eşi de karıştı 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı
Fon skandalına Mustafa Sandal'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
16:42
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 20:43:06. #7.12#
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei