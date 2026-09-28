Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

Soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ve mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

FERİDUN GEÇGEL'İN MAL VARLIĞINA TEDBİREN EL KONULDU

Fon soruşturması kapsamında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ve Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in de mal varlıklarına ve şirketlerine tedbiren el konuldu.

Başsavcılığın ilgili kurumlara yazdığı yazıda, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalar ve fonlarla alakalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurullar tarafından yeni değerlendirme ve bildirimlerin yapıldığı belirtildi.

45 FİRMANIN TEDBİRİ KALDIRILDI

Bu doğrultuda, söz konusu tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi. Soruşturmada tedbir kararı kaldırılan 45 firma ile 19 fonun bulunduğu, gerçek kişiler üzerindeki tedbirin ise devam ettiği öğrenildi.

ASTOR NERJİ'DEN AÇIKLAMA

Soruşturma kapsamında tedbir kararı verilen ve ardından tedbir kararları kaldırılan Astor Enerji sosyal medyadan açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada sürecin takip edildiği ve ticari faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında şirketimiz Astor Enerji A.Ş.'ye ilişkin tedbir kararı verildiği ve ardından tedbir kararlarının kaldırıldığı ilgili mercilerce açıklanmıştır.

Yargı makamları tarafından yürütülen süreç şirketimizce hassasiyetle takip edilmektedir.

Şirketimiz Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bir şirket olmanın getirdiği yüksek sorumluluk bilinciyle tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak titizlikle yürütmektedir.

Şirketimizin ticari faaliyetleri ve operasyonları kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunarız."