Erman Toroğlu'nun Yunan kadınlarıyla ilgili sözleri şaşkına çevirdi

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Yunanistan ve Yunan kadınları hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Geçmiş yıllarda Yunanistan'a yaptığı ziyaretlerden söz eden Toroğlu, o dönem ile bugün arasında büyük bir değişim olduğunu savundu.

"BACAKLARINDA KILLAR SOLUCAN GİBİYDİ"

Toroğlu, geçmişteki gözlemlerini anlatırken, "Bacaklarında kıllar solucan gibiydi. Rezalet çirkinlerdi. Bugün garson kızları bile görüyorsun, fıstık gibiler. Benim zamanımın Yunan kadınları bıyıklıydı, sakallıydı. Avrupa Birliği değiştirdi bunları" ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİMİ AVRUPA BİRLİĞİ'NE BAĞLADI

Yunanistan'da kadınların görünümünün yıllar içerisinde değiştiğini ileri süren Toroğlu, bu değişimin arkasında Avrupa Birliği'nin bulunduğunu savundu.