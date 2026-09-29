Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti

Adana'da genelevde odaların işletmesi nedeniyle çıkan kavgada 4 kadın tarafından darbedildiğini öne süren 42 yaşındaki kadın, başının defalarca masaya vurulduğunu ve saçından tutularak yerde sürüklendiğini iddia etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kadın kendisini tehdit eden kişilerden şikayetçi oldu.

Olay, Adana'da genelevde meydana geldi. İddiaya göre, genelevde odaların işletilmesi konusunda Ö.O. ile bazı kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 kadın, Ö.O.'ya tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında kadınlardan D.K.'nin, Ö.O.'nun başını tutarak defalarca masaya vurduğu, ardından saçından tutup yerde sürüklediği öne sürüldü. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

DARP ANLARI KAMERADA

Yaşanan şiddet anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ö.O.'nun darbedildiği ve yerde sürüklendiği görüldü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadın, kendisini darbettiklerini öne sürdüğü E.K., D.K., B.S. ve B.E. ile genelevdeki oda sahibi T.A.'dan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"BİR GÜN ÖNCE KABLOYLA BOĞMAYA ÇALIŞTILAR"

Yaşadıklarını anlatan Ö.O., saldırının bir gün öncesinde de kendisini telefon kablosuyla boğmaya çalıştıklarını iddia ederek, "Olaydan bir gün önce bana saldıran kişiler, muayeneden döndüğüm sırada telefon kablosuyla beni boğmaya çalıştı. Tam ölmek üzereyken orada çalışan başka bir arkadaş beni güçlükle kurtardı. Bunun üzerine şikayetçi oldum" dedi.

"SAÇIMI TUTUP YERLERDE SÜRÜKLEDİLER"

İşe döndükten sonra kendisine "Bundan sonra bizimle çalışacaksın" denildiğini ileri süren Ö.O., bunu kabul etmemesi üzerine yeniden saldırıya uğradığını söyledi. Ö.O., "Başımı defalarca masaya vurdular, bahşiş kutusuyla saldırdılar. Saçımı tutup yerlerde sürüklediler. Yaklaşık 1 saat boyunca beni darp ettiler. Kafamı betona vurduktan sonra öldüğümü düşünerek beni bırakıp gittiler. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldım" ifadelerini kullandı.

"BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİYLE YOĞUN BAKIMDA KALDIM"

Saldırı sonrası yaklaşık 5 saat boyunca beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakımda gözetim altında tutulduğunu belirten Ö.O., "Şu anda sol kulağımda işitme kaybı yaşıyorum. Hastanede yeniden tedavi göreceğim" diye konuştu.

"BEN YAŞAMAK İSTİYORUM"

Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Ö.O., "Bu insanlar, orada bulunan herkesi tehdit edip zorla yanlarında çalıştırmak istiyor. Ben kendilerine karşı çıkınca bana saldırdılar. Bu kişiler dışarıda dolaşırsa beni öldürecekler. Ben yaşamak istiyorum. Yetkililerden bu kişilere gereken cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.