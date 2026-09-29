Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti - Son Dakika
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Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti

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Adana'da bir genelevde oda işletmesi anlaşmazlığı nedeniyle 4 kadının tekme, yumruk ve bahşiş kutusuyla saldırısına uğrayan 42 yaşındaki kadın, başı masaya vurulup yerde sürüklendiği dehşet anları sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından mağdur kadın "Öldüğümü sanıp bıraktılar, yaşamak istiyorum" diyerek şikayetçi oldu.

Adana'da genelevde odaların işletmesi nedeniyle çıkan kavgada 4 kadın tarafından darbedildiğini öne süren 42 yaşındaki kadın, başının defalarca masaya vurulduğunu ve saçından tutularak yerde sürüklendiğini iddia etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kadın kendisini tehdit eden kişilerden şikayetçi oldu.

Olay, Adana'da genelevde meydana geldi. İddiaya göre, genelevde odaların işletilmesi konusunda Ö.O. ile bazı kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 kadın, Ö.O.'ya tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında kadınlardan D.K.'nin, Ö.O.'nun başını tutarak defalarca masaya vurduğu, ardından saçından tutup yerde sürüklediği öne sürüldü. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

DARP ANLARI KAMERADA 

Yaşanan şiddet anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ö.O.'nun darbedildiği ve yerde sürüklendiği görüldü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadın, kendisini darbettiklerini öne sürdüğü E.K., D.K., B.S. ve B.E. ile genelevdeki oda sahibi T.A.'dan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti

"BİR GÜN ÖNCE KABLOYLA BOĞMAYA ÇALIŞTILAR"

Yaşadıklarını anlatan Ö.O., saldırının bir gün öncesinde de kendisini telefon kablosuyla boğmaya çalıştıklarını iddia ederek, "Olaydan bir gün önce bana saldıran kişiler, muayeneden döndüğüm sırada telefon kablosuyla beni boğmaya çalıştı. Tam ölmek üzereyken orada çalışan başka bir arkadaş beni güçlükle kurtardı. Bunun üzerine şikayetçi oldum" dedi.

Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti

"SAÇIMI TUTUP YERLERDE SÜRÜKLEDİLER"

İşe döndükten sonra kendisine "Bundan sonra bizimle çalışacaksın" denildiğini ileri süren Ö.O., bunu kabul etmemesi üzerine yeniden saldırıya uğradığını söyledi. Ö.O., "Başımı defalarca masaya vurdular, bahşiş kutusuyla saldırdılar. Saçımı tutup yerlerde sürüklediler. Yaklaşık 1 saat boyunca beni darp ettiler. Kafamı betona vurduktan sonra öldüğümü düşünerek beni bırakıp gittiler. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldım" ifadelerini kullandı.

"BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİYLE YOĞUN BAKIMDA KALDIM" 

Saldırı sonrası yaklaşık 5 saat boyunca beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakımda gözetim altında tutulduğunu belirten Ö.O., "Şu anda sol kulağımda işitme kaybı yaşıyorum. Hastanede yeniden tedavi göreceğim" diye konuştu.

"BEN YAŞAMAK İSTİYORUM"

Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Ö.O., "Bu insanlar, orada bulunan herkesi tehdit edip zorla yanlarında çalıştırmak istiyor. Ben kendilerine karşı çıkınca bana saldırdılar. Bu kişiler dışarıda dolaşırsa beni öldürecekler. Ben yaşamak istiyorum. Yetkililerden bu kişilere gereken cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik Kamerası3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Genelevleri hani kapanmıştı 0 0 Yanıtla
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