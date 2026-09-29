İspanya Süper Kupası neden İstanbul'da? Bilal Erdoğan, ABD'nin 11 milyon dolarlık fazla teklifini anlattı - Son Dakika
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İspanya Süper Kupası neden İstanbul'da? Bilal Erdoğan, ABD'nin 11 milyon dolarlık fazla teklifini anlattı

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İspanya Süper Kupası neden İstanbul\'da? Bilal Erdoğan, ABD\'nin 11 milyon dolarlık fazla teklifini anlattı
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2027 İspanya Süper Kupası'na ev sahipliği yarışında ABD, Türkiye'den 11 milyon dolar daha yüksek teklif sundu. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'a göre İstanbul'u öne çıkaran, takımların tercihi ve Türkiye'nin İspanya ile Suudi Arabistan'la ilişkileri oldu. Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad ve Real Madrid'in yer alacağı turnuva 2-6 Şubat 2027'de İstanbul'daki üç stadyumda oynanacak.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a geliş sürecinin Dünya Etnospor Birliği'nin yürüttüğü sivil diplomasi çalışmalarıyla başladığını anlattı. Erdoğan, organizasyon için ABD'nin Türkiye'den 11 milyon dolar daha yüksek teklif verdiğini belirterek, "Takımların İstanbul'u istemesi, Türkiye-İspanya ilişkilerinin iyi olması ve Türkiye- Suudi Arabistan ilişkilerinin gelişmesi; bunların hepsi bir araya gelince ABD, Türkiye'den 11 milyon dolar fazla teklif vermesine rağmen İspanya Süper Kupası Türkiye'de gerçekleşecek" dedi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Diplomasi Atölyesi'nde gençlerle bir araya gelen Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, kendisine yöneltilen soru üzerine 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a geliş sürecini anlattı. Programa, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de katıldı.

Erdoğan, organizasyonun Türkiye'ye kazandırılmasında Dünya Etnospor Birliği üzerinden yürütülen sivil diplomasi faaliyetlerinin etkili olduğunu söyledi.

ETNOSPOR SAYESİNDE OLDU

Yaklaşık 2-3 ay önce Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh'i İstanbul'da ağırladıklarını anlatan Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği'nin geleneksel sporlar alanındaki çalışmalarını kendisine aktardıklarını söyledi.

Erdoğan, Al-Sheikh'in bu görüşmede, 2027'de Suudi Arabistan'da düzenlenecek Asya Kupası nedeniyle İspanya Süper Kupası'nın başka bir ülkede gerçekleştirilmesinin planlandığını ve İstanbul'un da aday olabileceğini kendilerine ilettiğini belirtti.

"Gelin İstanbul için de bir teklif verelim, bunu İstanbul'a getirebilir miyiz bakalım, dedi. Biz de hemen 'Türkiye için çok güzel olur' dedik." ifadelerini kullanan Erdoğan, bunun ardından ilgili kurum ve isimlerle temasların başladığını kaydetti.

İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesine ilişkin daha önce yapılan resmi tanıtım toplantısında da Erdoğan, Turki Al-Sheikh'in kendilerine bu fırsattan bahsetmesinin ardından bakanlıklar ve kulüplerle bir araya geldiklerini açıklamıştı. Al-Sheikh de Erdoğan ile yaklaşık iki ay önce İstanbul'da görüştüğünü belirtmişti.

EN GÜÇLÜ TEKLİFİ VERMEK TEK BAŞINA YETMİYOR

Organizasyonun Türkiye'ye gelmesinde ekonomik teklifin yanı sıra ülkeler arasındaki ilişkilerin de etkili olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de birçok şey bir araya gelince mümkün oluyor. Sadece en güçlü teklifi vermek yetmiyor. Takımların İstanbul'u istemesi, Türkiye-İspanya ilişkilerinin iyi olması, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin şu anda gelişiyor olması... Bunların hepsi bir araya gelince ABD, Türkiye'den 11 milyon dolar fazla teklif vermesine rağmen İspanya Süper Kupası Türkiye'de gerçekleşecek."

Erdoğan, yaşanan sürecin sivil diplomasinin ülkeler arasındaki ilişkilere sağlayabileceği katkının somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA EV SAHİPLİĞİ ÇAĞRISI

Dünya Etnospor Birliği'nin çalışmalarının Türkiye'nin sivil diplomasisine katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, uluslararası kuruluşların merkezlerinin Türkiye'de bulunmasının önemine dikkati çekti. Erdoğan, "Türkiye, Dünya Etnospor Birliği gibi daha çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yaparsa Türkiye'nin sivil diplomasi gücünü artıracaktır" dedi.

Uluslararası kuruluşların Türkiye'yi merkez olarak tercih etmesini teşvik edecek hukuki ve ekonomik altyapının geliştirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, İsviçre'yi bu konuda örnek gösterdi.

REAL MADRID, BARCELONA, ATLETICO MADRID VE REAL SOCIEDAD İSTANBUL'A GELİYOR

2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Barcelona- Atletico Madrid yarı finali 2 Şubat'ta Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Real Sociedad- Real Madrid karşılaşması 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Final ise 6 Şubat'ta RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

Sivil diplomasinin yalnızca Suudi Arabistan ile ilişkilerde değil farklı ülkelerle yürütülen çalışmalarda da sonuç verdiğini belirten Erdoğan, geleneksel sporlar üzerinden kurulan ilişkilerin ülkeler arasındaki temasları güçlendirdiğini ifade etti.

Erdoğan, yabancı dil bilmenin de sivil diplomaside önemli olduğunu belirterek, yapay zeka ile anlık çeviri imkanları gelişse bile bir insanla kendi dilinde doğrudan iletişim kurmanın oluşturduğu yakınlığın teknolojik çeviriyle aynı olmadığını kaydetti.

Kaynak: İHA
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