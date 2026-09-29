Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı - Son Dakika
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Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı

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Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4\'e katladı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçe belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski imar müdürünün Porsche, Mercedes araçlar, Bodrum'da villa ve yattan oluşan 541 milyon TL'lik servetine el konulurken; lüks varlıkların ilçe belediyesinin yıllık bütçesini 4,5'e katladığı ortaya çıktı.

Kırıkkale’nin 39 bin nüfuslu Yahşihan ilçesinde AK Partili belediyeye yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturmasında skandal boyutlara ulaştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’in el konulan kişisel servetinin, belediyenin 120 milyon liralık yıllık bütçesini yaklaşık 4.5 kat aştığı ortaya çıktı.

TOPLAM SERVET 541 MİLYON TL

Tutuklanan eski İmar Müdürü Biçer’in belirlenen ve el konulan mal varlığı dudak uçuklattı. Yapılan incelemelerde Biçer'in toplam değerinin 541 milyon lira olduğu tespit edilen varlıkları şöyle sıralandı:

  • Lüks araç filosu (131 milyon TL): 68 milyon lira değerinde Porsche 911, 32 milyon lira değerinde Mercedes AMG ve 31 milyon lira değerinde Mercedes G serisi olmak üzere toplam 3 araç.
  • Bodrum’da villa ve yat (410 Milyon TL): Bodrum’da 300 milyon lira değer biçilen lüks bir villa ile Bodrum Marina'da demirli 110 milyon lira değerinde yat.
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı

Ayrıca Biçer’in kurduğu "Kuzey Proje Geo Danışmanlık" isimli şirkete de soruşturma bünyesinde el konuldu.

Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı

ESKİ BAŞKANLAR VE BÜROKRATLAR TUTUKLANDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyonda adeta bürokrasi depremi yaşandı. Soruşturma çerçevesinde AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın yanı sıra çok sayıda belediye yöneticisi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Celal Yıldırım, Osman Uluyurt ve Cemil Şerbetçioğlu ile Fen İşleri Müdürü, Veteriner İşleri Müdürü ve İklim Değişikliği Müdürü de yer alıyor.

KırıkkaleMercedesYahşihanPorscheBodrumGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı - Son Dakika
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